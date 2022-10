Umweltausschuss diskutiert über Revival des „Fifty-Fifty“-Projekts

Von: Mahi Kola

Energiesparen ist als brandheißes Thema auch an Kaufbeurer Schulen angekommen. Wie hier an der Konradinschule, soll ein bewusster Umgang mit Ressourcen gelehrt werden.

Kaufbeuren – Um für die örtlichen Schulen Anreize zum Energiesparen zu schaffen, hat der Kaufbeurer Bildungbeauftragte einen Antrag zur Wiederaufnahme des sogenannten „Fifty-Fifty“-Projekts gestellt. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses wurde über das brandaktuelle Thema rege diskutiert.

Bildungsbeauftragter Arthur Müller (Grüne), der die Konradin-Grundschule leitet, beantragte im Namen seiner Fraktion, entsprechende Angebote aufzustellen, um in öffentlichen Gebäuden, Kindergärten und Schulen Energie zu sparen. Um insbesondere auch Schülerinnen und Schüler zu einem bewussten Umgang mit Ressourcen anzuregen, äußerte der Schulleiter den Wunsch, das Fifty-Fifty-Projekt wieder einzuführen. Das im Jahr 1998 initiierte Projekt animierte die teilnehmenden Schulen zum Energiesparen – die Hälfte des eingesparten Betrags erhielten die Schulen als Prämie.

Die Ergebnisse wurden öffentlich bekannt gegeben. Das Projekt verlief allerdings 2006 im Sande, da weitere Einsparungen nach einiger Zeit nicht mehr realistisch schienen. Als Nachfolgeprojekt wurden 2009 die „Energieteams an Kaufbeurer Schulen“ ins Leben gerufen: Als „Energiedetektive“ sollten Schüler von einer Lehrkraft betreut die Schulfamilie für Einsparungen sensibilisieren und Vorschläge zur Energieeinsparung erarbeiten. Jede Schule mit einem Energieteam erhielt eine jährliche zweckgebundene Zuwendung von 150 Euro; die erfolgreichsten vier Schulen wurden mit einer Prämie zwischen 100 und 400 Euro belohnt. Auch dieses Projekt wurde unter anderem wegen fehlender Rückmeldungen von schulischer Seite 2016 eingestellt.



Müller hielt indes an den Vorteilen des Fifty-Fifty-Projekts fest. Er habe die Aktion seinerzeit als einen „Impuls, der durch die ganze Schule ging“ wahrgenommen. Laut Baureferent Helge Carl konnten durch „Fifty-Fifty“ vor allem an größeren Schulen deutliche Einsparungen erzielt werden. Dennoch sprach sich die Verwaltung gegen eine Wiederaufnahme aus, zumal das mit einem „nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand“ verbunden sei. Carl betonte, dass die jüngere Generation ohnehin ein „deutlich ausgeprägtes Bewusstsein“ für Umweltthemen habe. Er zweifelte stark daran, dass eine „Motivation durch Wedeln mit Geldscheinen“ hier zielführend sei. „Muss das in diesen Zeiten wirklich über finanzielle Anreize gehen?“, hinterfragte er kritisch.

Die Fridays for Future-Bewegung mache Carl zufolge deutlich, dass ein solches Engagement junger Menschen auch ohne zusätzliche Anreize funktioniere. „Fifty-Fifty“ habe darüber hinaus zu Diskussionen über die Prämien sowie die öffentliche Bekanntgabe der Ergebnisse geführt. Eine ähnliche Meinung vertrat Michael Martin (FW). Er befürchtete, dass die Aktion in dieser Form den Konkurrenzgedanken fördere, statt aus Überzeugung auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Julia Bosse (Generation KF) begrüßte zwar die Initiative, führte aber an, dass diese Ziele „mit anderen Mitteln ebenso erreichbar sind“.



Oliver Schill (Grüne) warf ein, dass es wichtig sei, „ein Signal an die Schulen zu senden“ – unabhängig davon, ob das Projekt nun mit finanziellen Anreizen verbunden sei oder nicht. „Die Energiekrise bewegt uns alle“, so Schill. „Energiesparen ist das Gebot der Stunde“, fand Julia von Stillfried (CSU), äußerte sich aber auch kritisch, was den eingeschränkten „Spielraum der Schulen“ anbelangt. Catrin Riedl (SPD) befürwortete den Gedanken, die Kinder als pädagogischen Ansatz zum Mitmachen anzuregen, wenngleich es „nicht die Aufgabe der Schulkinder“ sei, „für die Energiesicherung zu sorgen“, so Riedl.

Dass sich die Schüler aktiv am Klimaschutz beteiligen, ist für den Jugendbeauftragten des Stadtrats dagegen ein „wichtiges Zeichen“: Holger Jankovsky (Grüne) brachte dazu ein Statement von Fridays for Future vor. Darin heißt es, dass es immer noch Kinder und Jugendliche gebe, „die sich nicht ausreichend mit diesen bedeutenden Zukunftsthemen beschäftigen“. Umso wichtiger sei es, „Präsenz zu zeigen für eine klimagerechte Welt“. Da in der Sitzung nur vier der zwölf Ausschussmitglieder für die Wiederaufnahme des Fifty-Fifty-Projekts stimmten, wurde der Antrag letztlich abgelehnt.