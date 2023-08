Unheimliches Fahrzeug startet von selbst und fährt gegen Baum

Von: Felix Gattinger

Gespenstische Szenerie: Ohne das Zutun eines Menschen ging der alte Golf ab durch die Hecke und prallte gegen diesen Baum. © Foto: FFW Kaufbeuren

Kaufbeuren – Zu einer mehr als unheimlichen Begebenheit wurden Einsatzkräfte der Kaufbeurer Polizei und Feuerwehr gestern Nacht in die Beuthener Straße in Kaufbeuren gerufen. Dort hatte sich ein alter VW-Golf wie von Geisterhand selbst gestartet und war zunächst in eine Hecke gefahren..

Er selbst habe so etwas in seiner Laufbahn als Feuerwehrmann noch nie erlebt, sagt Stadtbrandrat Christian Martin und berichtet von Anwohnern, die zunächst auf den Lärm des laufenden Motors aufmerksam geworden seien. Ohne Fremdeinwirkung habe sich das Fahrzeug dann plötzlich in Bewegung gesetzt und sei in die an den Parkplatz grenzende Hecke gefahren. Daraufhin verständigen die Anwohner die Polizei.

Als diese dann eintraf, war alles ruhig. Der Motor des Golfs war abgestorben, und das Fahrzeug war auf der Hecke zum Stehen gekommen. Dann, bestätigt Polizeipressesprecherin Isabel Schreck, auf Anfrage des Kreisboten habe sich der Motor des Fahrzeugs plötzlich erneut selbst gestartet. Der Wagen fuhr los und prallte vor den Augen der Beamten gegen einen Baum.

Dann quoll rauch aus dem Motorraum, und die Polizisten alarmierten die Feuerwehr. In der Einsatznacht geben die Beamten zu Protokoll, dass das Fahrzeug bei ihrem Eintreffen vollständig verschlossen gewesen sei und sich darin kein Mensch befunden habe. Der erste Gang sei eingelegt gewesen.

Die Kaufbeurer Feuerwehr hält es für möglich, dass der Anlasser den Wagen selbst gezündet hat und dann heiß gelaufen ist, was zu der Rauchentwicklung geführt hat. Nach der Löscharbeit sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und klemmten die Batterie vorsorglich ab.

Auch die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Im Nachgang habe man ermittelt, so Pressesprecherin Schreck, dass bei dem Golf älteren Baujahrs vor kurzem der Anlasser und ein Steuergerät ausgetauscht worden seien. Ein Zusammenhang wird nicht ausgeschlossen.