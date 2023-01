CSU legt sich auf Direktkandidat im Stimmkreis Kaufbeuren fest

Sie wollten Direktkandidaten der CSU im Stimmkreis Kaufbeuren werden (v. links): Peter Wachler, Dr. Thomas Jahn, Gerhard Bucher junior und Christoph Walter. © Springer-Restle

Unterallgäu/Kaufbeuren – Nachdem der lang gediente CSU-Landtagsabgeordnete Franz Josef Pschierer zur FDP wechselte (der Kreisbote berichtete), wollten vier Kandidaten in seine Fußstapfen treten und bei der Landtagswahl im kommenden Jahr im Stimmkreis Kaufbeuren als Direktkandidaten für die CSU ins Rennen gehen. Am gestrigen Mittwochabend hat die CSU entschieden: Peter Wachler aus Markt Wald (Unterallgäu) setzte sich in der Stichwahl gegen Christoph Walter aus Mindelheim durch.

Osterrieder gratuliert Wachler.jpg © Springer-Restle

Im Gasthof Stern in Rammingen (Landkreis Unterallgäu) hatten sich zunächst alle vier Kandidaten den 95 Delegierten vorgestellt: Vor die späteren Entscheider aus den Ortsverbänden traten wie bereits vorab angekündigt Peter Wachler, Gerhard Bucher junior und Dr. Thomas Jahn (beide aus Kaufbeuren) sowie Christoph Walter.

Bereits im ersten Wahldurchgang erhielt Wachler (neben viel Beifall) die meisten Stimmen (41). Dahinter landeten Walter (30), Jahn (14) und Bucher jun. (9). Weil es eine absolute Mehrheit brauchte, kam es zur Stichwahl - wieder mit dem Markt Walder Bürgermeister als Sieger (55 gegen 40 Stimmen für Walter). Wachler zeigte sich gerührt und nahm die Wahl als Direktkandidat der CSU im Stimmkreis Kaufbeuren selbstverständlich an.

Der Markt Walder unmittelbar nach seinem Triumph: „Meine Tür steht jedem offen.“ Zuvor hatte er nach seiner Vorstellungsrunde zu den Delegierten gesagt: „Geben Sie mir Ihre Stimme und wir rocken das!“ Jetzt hat Wachler erst einmal die Direktkandidatur gerockt. Richtig spannend wird es dann am 8. Oktober bei der Landtagswahl.