„Mitlaufen – Mithelfen“

Am 17. September fällt der Startschuss für den 2. VWEW-Stadtlauf – Anmeldungen ab 13. September

Kaufbeuren – Am 17. September fällt zum zweiten Mal der Startschuss für den VWEW Stadtlauf Kaufbeuren. Gelaufen wird auf Initiative von humedica e. V. und des Lions Club Kauf­beuren. Groß und Klein können dann auf verschiedenen Streckenlängen nicht nur zeigen, wie sportlich sie sind, sondern auch anderen helfen. Jeweils fünf Euro pro Anmeldegebühr spenden die Veranstalter an soziale Projekte. Unterstützt werden in diesem Jahr die Initiative „Wasser für Pakistan“ sowie die Tafel Kaufbeuren.

Wie bereits beim ersten VWEW Stadtlauf Kaufbeuren dürfen sich die ersten 350 Teilnehmer sowie die ersten 80 angemeldeten Kinder wieder über ein kostenloses Funktionsshirt im Veranstaltungsdesign freuen.



Nachdem bereits 2019 der erste VWEW Stadtlauf Kaufbeuren mit großem Erfolg und über 500 Teilnehmern stattfand, wurde die Wiederholung der Veranstaltung durch die Covid-Pandemie ausgebremst. Nun soll der Charity-Lauf endlich seine Wiederholung finden: Los geht es am 17. September am frühen Nachmittag: Gegen 14 Uhr starten die Bambinis auf der 500 Meter Strecke, gefolgt vom Ein-Kilometer-Kinderlauf um 14.30 Uhr. Um 15 Uhr gehen die Erwachsenen über die fünf Kilometer Walking oder die fünf beziehungsweise zehn Kilometer Laufen auf die Strecken.



„Wir freuen uns sehr, dass der Stadtlauf nach zweijähriger Pause nun endlich stattfinden kann,“ so Markus Groß vom Lions Club Kaufbeuren. Auch bei humedica e.V. freut man sich schon auf eine Wiederholung des Laufs, wie Heinke Rauscher, Vorstand der Kaufbeurer Hilfsorganisation, betont: „Vor und hinter den Kulissen waren wir mit zahlreichen unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern bereits 2019 mit dabei und waren begeistert von der Atmos­phäre beim Lauf und der großen Unterstützung, die wir von Kaufbeurens Sportlern erhalten haben.“ Norbert Rathe, Marketingleiter des Titelsponsors VWEW-energie ergänzt: „Als in der Region verwurzeltes Unternehmen freuen wir uns über diese großartige Veranstaltung, die wir natürlich gerade nach der Pause mit vollem Engagement unterstützen. Wir sind sicher, dass der Lauf nach einer Pause vor 2019 eine neue Tradition begründet.“



Katja Mayer, ehemalige Profi-Triathletin, Ironman Siegerin und Geschäftsführerin der km Sport-Agentur, Organisatorin des VWEW Stadtlaufs Kauf­beuren betont: „Wir wollen mit dem Stadtlauf den Kaufbeurer Bürgern Lust auf Bewegung machen. Es ist uns nun ein besonderes Bedürfnis und eine große Freude, Kaufbeuren im September wieder ein sportliches Highlight zu bieten. Dass der Lauf unter dem Motto „Mitlaufen – Mithelfen“ als Spendenlauf konzipiert ist, ist gerade jetzt ein wichtiges Signal und eines unserer Herzensprojekte.“ Die Veranstalter spenden jeweils fünf Euro jeder Teilnehmergebühr an die Kauf­beurer Hilfs-Organisation humedica e.V. und den Lions Club Kaufbeuren. Das Spendenprojekt von humedica e.V. ist dabei „Wasser für Pakistan“. Der Lions Club Kaufbeuren unterstützt in diesem Jahr die Kaufbeurer Tafel.



Wem die fünf Euro Spende nicht genug sind, der kann bei der Anmeldung zum Lauf zusätzlich selbst noch spenden - einfach den gewünschten zusätzlichen Spendenbetrag im Formular angeben!



Teilnehmern des Zehn-Kilometer-Laufs steht während des Laufs eine Verpflegungsstelle an der Strecke zur Verfügung. Nach dem Lauf erhalten alle Teilnehmer in der Zielverpflegung Getränke, Obst und Backwaren. Mehrere Fototeams halten das Ereignis fotografisch fest – die Bilder können auf der Veranstaltungswebsite angesehen und kostenlos heruntergeladen werden. Auch für medizinische Versorgung ist gesorgt. Die Anmeldung zum 2. VWEW Stadtlauf Kaufbeuren ist online möglich bis Mittwoch, 14. September, unter www.vwew-stadtlauf-kaufbeuren.de.