Wanderausstellung „Baupreis Allgäu 2023“

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Verregnete Ausstellungseröffnung: Ainhoa Engel-Müller, Vorstandsmitglied und Netzwerkknotensprecherin KF, und Franz Schröck, der Geschäftsführer vom architekturforum allgäu e.V., allein an der ConTheke. © Foto: Zasche

Kaufbeuren – Regelrecht ins Wasser gefallen ist die Eröffnung der Wanderausstellung „Baupreis Allgäu 2023“ im Jordanpark am vorvergangenen Donnerstag. Bei strömendem Regen standen Franz Schröck, der Geschäftsführer vom architekturforum allgäu e.V., und Ainhoa Engel-Müller, Vorstandsmitglied und Netzwerkknotensprecherin Kaufbeuren, allein an der ConTheke, wo es wenigstens ein winziges Vordach gab. Lediglich zwei Vertreter des Kaufbeurer Architektenbüros Stadtmüller.Burkhardt.Graf leisteten ihnen Gesellschaft. Die kostenlose Ausstellung ist jetzt trotzdem eröffnet und rund um die Uhr zugänglich.

Der vom Architekturforum Allgäu nach 2005, 2009, 2013 und 2018 bereits zum fünften Mal ausgelobte Baupreis verfolgt das Ziel, „die Qualität der gebauten Umwelt zu einem öffentlichen Thema zu machen und die Baukultur in der Region Allgäu zu fördern“, wie es in der Broschüre zur Ausstellung heißt. Es wurden zu diesem kleinen Jubiläum 90 Arbeiten „in bisher unerreichter Gesamtqualität“ aus den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau, Gewerbebau, öffentliche Bauten, landwirtschaftliche Bauten, Platz-, Garten- und Landschaftsgestaltung sowie Innenarchitektur eingereicht.

Die siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz von Professorin Mikala Holme Samsøe nahm davon 28 Projekte in die engere Auswahl, um daraus fünf Anerkennungen und fünf Preisträger zu bestimmen. In der engeren Wahl befinden sich auch drei Projekte aus Kaufbeuren. Das von Stadtmüller.Burkhardt.Graf Architekten GbR realisierte Projekt Nr. 09, das zweigeschossige Wohn- und Atelierhaus der Familie Mayrhofer in Hanglage mit einer dekorativen Zollinger-Dachkonstruktion, erzielte eine der fünf Anerkennungen. In die engere Wahl gekommen waren AELF (Landwirtschaftsschule KF) und das neue Feuerwehrhaus.



Die 28 ausgewählten Projekte wurden in einer Broschüre dokumentiert und deren kompletter Inhalt auf unkompliziert transportierbaren wetterfesten Bauzaunbannern vorgestellt. Nach der Preisverleihung Mitte Mai in Kempten gingen sie in einer Wanderausstellung auf Tour und waren bisher in Kempten, Marktoberdorf und Oberstdorf zu sehen. Bis zum 27. August wird die Ausstellung im Kaufbeurer Jordanpark zwischen dem Spielplatz und der ConTheke gezeigt, danach vom 28. August bis 10. September in Neugablonz am Neuen Markt. Weitere Stationen sind voraussichtlich Dillingen, das Allgäu-Gymnasium Kempten, Legau (Unterallgäu) und Füssen, eventuell Linden. Die Broschüre mit einer Stoff-Tragetasche kann an der ConTheke erworben oder via E-Mail unter info@architekturforum-allgaeu.de bestellt werden.