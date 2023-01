Initiative nach Jahrgangsausfall an der Technikerschule Kaufbeuren – Infotage 26. bis 28. Januar

Teilen

„Pflanz Dich zu uns!“ – die Schülerinnen und Schüler der Technikerschule für Hauswirtschaft und Versorgungsmanagement. © AELF

Kaufbeuren – Es fehlen in der Region die Fach- und Führungskräfte für Hauswirtschaft. In Kaufbeuren gibt es die Technikerschule, die genau für diesen Bereich eine interessante Weiterbildungsmöglichkeit anbietet. Nach dem Ausfall einer Klasse im letzten Jahr werden nun Teilnehmer für das nächste Schuljahr gesucht.

Gemäß der offiziellen Bevölkerungsprognose für den Landkreis Ostallgäu werden im Jahr 2032 mindestens 148.000 Einwohner im Allgäu leben, gegenüber 139.200 im Jahr 2017. Im Kinder- und Jugendbereich zeichnen sich jetzt schon gestiegenen Schülerzahlen ab und ab 2026 soll Ganztagsbetreuung in den Schulen hinzukommen. Im Seniorenbereich wird die Zahl der über 65-jährigen um 35 Prozent, der über 80-Jährigen um 50 Prozent steigen. Auch beim Bayerischen Zentrum für Tourismus heißt es „Bayern boomt!“ und es wird ein breites Wachstum des Gesundheitstourismus prognostiziert.

Unbesetzte Stellen in der Region

Allerdings steigt auch die Zahl der unbesetzten Stellen für Fach- und Führungskräfte für Hauswirtschaft in Beherbergung und Gastronomie, Lebensmittel- und Hygienemanagement und Bildungseinrichtungen immer weiter. Bereits vor der Corona-Pandemie waren Anzeichen einer Arbeits- und Fachkräfte­lücke beobachtet worden. „Wenn wir nicht gegensteuern, haben wir in der Region bald keine Leute mehr“, sagt die stellvertretende Leiterin der Staatlichen Technikerschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in Kaufbeuren, Michaela Schülein. Mit dem Angebot einer zweijährigen Weiterbildung zur staatlich geprüften Technikerin oder Techniker in Ernährungs- und Versorgungsmanagement kann für Abhilfe gesorgt werden.



Neue Räume im Grünen Zentrum

In blitzsauberen Räumen mit modernsten Geräten werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ernährung und Gesundheit, Reinigungsverfahren und Wäschemanagement, sowie Qualitätsmanagement und Büroorganisation geschult. Später können sie in gewerbeorientierter Textilpflege, in der Objektleitung bei Gebäudereinigungsfirmen, im Bildungswesen an allgemeinen und berufsbezogenen Schulen oder in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens tätig werden. Auch die Grundlagen für eine Selbständigkeit werden in Fächern wie Marketing, Mitarbeiterführung und Eventmanagement gelegt. Und sogar der Abschluss mit Fachhochschulreife ist möglich. Das Angebot gilt für Interessenten aus dem gesamten Ostallgäu, sogar die kostengünstige Nutzung eines Zimmers in einem Wohnheim ist möglich. Der Besuch der Technikerschule im Grünen Zentrum in Kaufbeuren ist kostenfrei, lediglich Material­kosten fallen an. Zur finanziellen Unterstützung gibt es die Fördermöglichkeit über BaföG und als Abschlussprämie winkt sogar ein Meisterbonus von aktuell 2.000 Euro. Voraussetzung für die Aufnahme an der Technikerschule ist ein Berufsabschluss in einem artverwandtem Beruf.



Über die Zukunft in der Region meint die Ökotrophologin Schülein: „Gut wäre es, wenn man über eine Art Hauswirtschafts-Initiative Allgäu mit Kooperationspartnern in der Berufsausbildung und passenden Partnern nach dem Abschluss der Technikerschule, den Absolventen gleich auch noch eine konkrete berufliche Perspektive aufzeigen könnte“. Als hervorgehobene Beispiele für die berufliche Entwicklung ehemaliger Absolventen nannte die stellvertretende Schulleiterin einen Ausbilder auf einem Kreuzfahrtschiff, einige Hausdamen in Vier-Sterne-Hotels und einige Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen. „Eine ehemalige Teilnehmerin hat bei uns die Fachhochschulreife abgeschlossen und hat anschließend Betriebswirtschaft studiert und abgeschlossen“, erzählt Schülein – nicht ohne Stolz.



Infotage „Pflanz Dich zu uns!“

Unter dem Motto „Pflanz Dich zu uns“ bietet die Technikerschule vom 26. bis zum



28. Januar Info-Tage an, bei denen man sich virtuell, aber auch real in der Schule umschauen kann und mit Lehrkräften und Teilnehmern über einen Schulstart im September 2023 sprechen kann. Näheres findet man unter www.technikerschule-kaufbeuren.bayern.de.

Weiter in die Zukunft der Hauswirtschaft führt dann ein Technikerkongress am 10. März in der Technikerschule unter dem Motto „ Heute für Morgen“.

Von Wolfgang Krusche