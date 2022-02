Kaufbeuren wird Gastgeber für Athleten der Special Olympics 2023

Gemeinsamer Sport für Menschen mit und ohne Behinderungen – das sollen die Special Olympics World Games 2023 in Berlin bieten. Zudem soll die Gesellschaft für Inklusion sensibilisiert werden. Kaufbeuren ist dann eine von 216 Gastgeberstätten (Host Town). © dpa

Kaufbeuren – Der Auftakt ist gemacht, die Entscheidungen sind getroffen: Die Stadt Kaufbeuren wird eine der 216 Gastgeberstätte (Host Town) bei den Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung in Berlin nächsten Jahres.

Damit wird die Wertachstadt neben 215 anderen Host Towns, eine offene, vielfältige Gesellschaft prägen. Das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik stifte, so teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit, ein neues Miteinander und öffne den Raum für Begegnungen weit über die Special Olympics World Games Berlin 2023 (17. bis 25. Juni 2023) hinaus.



Die Gastgeberstädte bereiten den Empfang für die internationalen Delegationen. Über vier Tage, vom 12. und 15. Juni 2023, sind sie Gastgeber für die ganzen Athleten sowie deren Angehörige vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin. Die Delegationen lernen Land und Leute kennen. Sie sollen die Kommunen – Städte, Landkreise und Gemeinden – aus der Nähe erfahren und die regionale Besonderheiten und Einzigartigkeiten in allen Bundesländern erleben und damit das Bild Deutschlands in der Welt formen. Inklusion werde zur Inspiration.



Oberbürgermeister Stefan Bosse freut sich über die Auswahl Kaufbeurens als Host Town: „Wir werden den Athletinnen und Athleten, die zu uns nach Kaufbeuren kommen, ein unvergessliches Erlebnis bereiten.“ Es werde ein spannendes und abwechslungsreiches Programm während dieser Zeit geben.



Von den Gastgeberstädten werde ein Aufbruch für mehr Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Behinderung ausgehen. Ihre Sichtbarkeit und gleichberechtigte Partizipation ist der Antrieb für das Engagement der Städte, Gemeinden und Landkreise in den Regionen der Republik.



„Das Programm ist ein Baustein der Special Olympics World Games Berlin 2023 für eine nachhaltig inklusive Gesellschaft“, sagt Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics. Dadurch soll die Lebenswelten von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft auch über den Sport hinaus wahrgenommen werden.

Den Ausschlag zur Auswahl als Host Town haben vor allem die Konzepte für die inklusiven Projekte vor Ort gegeben. Die Kommunen überzeugten zudem mit Motivation und Ideen. Eine Rolle spielten ebenso praktische Gründe wie die Reisezeiten und -wege. Für Oberbürgermeister Bosse zeigt die Nominierung, „dass wir in Kaufbeuren beim Thema Inklusion bereits auf dem richtigen Weg sind. Es gibt in unserer Stadt viele unterschiedliche Projekte, deren Aufgabe es bereits seit vielen Jahren ist Menschen zusammenzubringen.“



Die Kaufbeurer Bewerbung für das Host Town Programm entstammt aus dem Projekt der „Weltoffenen Kommune“. Dabei werden Antworten auf die Frage gesucht, wie Kommunen die Ausgangsbedingungen so gestalten können, dass Weltoffenheit und ein gutes Zusammenleben realisiert werden.

kb