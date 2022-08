Zu Hause alles in Rot

Von: Thomas Schreiber

Wie immer gut gelaunt präsentiert Stürmer Joey Lewis das neue Heim-Trikot des ESVK. © Thomas Schreiber

Kaufbeuren - Am Freitagabend steigt in der Erdgas-Schwaben-Arena das erste Heimspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung. Zu Gast sind die Starbulls aus Rosenheim.

Zum ersten offiziellen Eistraining am vergangenen Freitag präsentierte der ESV Kaufbeuren auch seine neue Spielkleidung für die bevorstehende Saison. So werden die Joker künftig ihre Heimspiele komplett in Rot austragen. Alles in Rot heißt auch eine Aktion der Kaufbeurer Fan-Szene, für das erste Heimspiel der neuen Saison am 16.09.2022 gegen die Kassel Huskies.

Derby gegen die Starbulls Rosenheim

Am Freitag um 19.30 Uhr gibt es in der Vorbereitung die Heimpremiere für den ESV Kaufbeuren. Nach den beiden Turniertagen in Meran vom vergangenen Wochenende, wo die Joker hinter dem HC Bozen den zweiten Platz belegt haben, sind die Fans natürlich gespannt, wie sich die neue Mannschaft nun unter Wettkampfbedingungen im eigenen Stadion präsentiert. Gegner sind die Starbulls Rosenheim aus der Oberliga Süd, die früher zu gemeinsamen DEL2-Zeiten immer ein Publikumsmagnet waren. Die Oberbayern machen auch keinen Hehl daraus, dass man dort wieder hinwill. Nach der letzten Saison mussten insgesamt 15 Spieler ihre Koffer in Rosenheim packen und neu verpflichtet wurden so klangvolle Namen wie Tyler McNeely, Lukas Laub oder Travis Oleksuk, der in der vergangenen Spielzeit noch für Villach in der ICE Hockey-League stürmte. Am Sonntag um 18.30 Uhr steht für die Joker ein weiterer Test auf Programm, dann geht es nach Vorarlberg zum EHC Lustenau.

Alles in Rot

Zum ersten Heimspiel in der DEL2 gegen Kassel am 16.09.2022 hat die Szene 46 zusammen mit dem ESVK eine Aktion auf den Weg gebracht, wonach alle Zuschauer in Rot gekleidet ins Stadion kommen sollen. Egal ob Trikot, Pullover oder Jacke, das ganze Stadion soll in Rot erstrahlen. Wer dazu noch nicht das passende Teil in seinem Schrank hat, der kann sich unter info@szene46-kf.de ein rotes Motto-Shirt mit der Aufschrift „1946 Eissportverein Kaufbeuren“ zum Preis von 10 Euro bestellen.