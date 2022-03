Zwei Menschen sterben bei Brand

Als die Einsatzkräfte am Samstag in Ronsberg eintreffen, steht der Dachstuhl der ehemaligen Sennerei bereits in Vollbrand. © AOV/Bringezu

Ronsberg – Zwei Menschen sind am vergangenen Samstag bei einem Brand einer ehemaligen Sennerei in Ronsberg gestorben. Der Großbrand hat das Gebäude vollkommen zerstört. Über 24 Stunden war die Feuerwehr durchgängig im Einsatz. Die Untersuchungen zur Brandursache liefen bis Redaktionsschluss (Montagmittag) noch.

Dramatische Löschaktion der Feuerwehren Ronsberg, Obergünzburg, Willofs, Burg, Ottobeuren und Unterthingau © AOV/Bringezu

Wie die Polizei berichtete, ging gegen 9.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Allgäu eine Meldung ein, dass aus dem besagten Haus Rauch am Dach austrete. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen das erste Obergeschoss und der Dachstuhl bereits offen in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehren Ronsberg, Obergünzburg, Willofs, Burg, Ottobeuren und Unterthingau zogen sich aufgrund einer Vielzahl von Glutnestern und der Tatsache, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist, bis in die Abendstunden hin.

Auch der Aufenthalt der beiden Bewohner des Gebäudes, ein 77- und 80-jähriges Geschwisterpaar, war zu diesem Zeitpunkt unbekannt.



Einsatzkräfte der Feuerwehr verschaffen sich Zutritt zum Brandort. © AOV/Bringezu

Laut Polizei trug die Feuerwehr in der Folge die Brandruine mit Unterstützung durch das Technische Hilfswerk noch bis in die späten Abendstunden ab. Hierbei wurden zwei tote Personen gefunden, bei denen es sich sehr wahrscheinlich um das vermisste Geschwisterpaar handelt. Sie wurden geborgen. Eine abschließende Identifizierung steht noch aus.



Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch Brandermittler der Kriminalpolizei Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes fortgeführt. Eine Absuche des Brandobjekts, wie auch die Spurensuche bezüglich der Brandursache hatten sich bis weit in den Sonntag hineingezogen.