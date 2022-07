Zwei Frauen sterben bei Verkehrsunfall in Kaufbeuren

Von: Kai Lorenz

Zwei Menschen starben am Mittwochvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren. © Stefan Günter

Kaufbeuren - Zwei Frauen sind heute Vormittag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren ums Leben gekommen. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Straße war über mehrere Stunden komplett gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin die Mindelheimer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Einmündung „Espachstraße“ beschleunigte der Pkw laut Zeugenaussagen auf geschätzte 100 km/h, kam auf die Gegenfahrbahn und fuhr ungebremst in ein entgegenkommendes Fahrzeug, an dessen Steuer eine 72-jährige Frau saß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 72-Jährigen über ein dahinter fahrendes Auto geschleudert. Ein weiteres Auto konnte ausweichen und streifte lediglich eines der beteiligten Fahrzeuge.

Zwei Menschen starben bei dem Unfall heute Vormittag in Kaufbeuren. Die Fahrzeuge sind nach dem Zusammenstoß völlig zerstört. © ADAC /KFZ-Meisterbetrieb Haydar Nigar

Sowohl die 77-Jährige als auch die 72-Jährige verstarben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt und kam ins Klinikum Kaufbeuren.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro.

Es war eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und des Bauhofs im Einsatz. Die Straße ist bis auf weiteres komplett gesperrt.

Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Kaufbeuren aufgenommen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kaufbeuren unter der 08341/933-0 zu melden.

Die Polizei musste die Mindelheimer Straße wegen des Unfalls für mehrere Stunden komplett sperren. © Stefan Günter