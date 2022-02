OB Bosse kontert Kritik des Heimatvereins

Das Bauprojekt „Blasius-Blick“ wurde als europaweiten Wettbewerb ausgeschrieben. Die Jury hat nun entschieden und ihre Preise für die Entwürfe zum Wohnviertel Blasius-Blick vergeben. Dazu kam Kritik vom Heimatverein, auf welche Kaufbeurens Stadtspitze reagiert. © Archiv/Kola

Kaufbeuren – Es herrscht Uneinigkeit über das geplante Baugebiet „Blasius Blick“ in Kaufbeuren. Nach der Kritik des Heimatvereins am Planungswettbewerb für das neue Baugebiet, zeigt sich nun Oberbürgermeister Stefan Bosse als Reaktion darauf irritiert: „Es verwundert, dass der Vorsitzende des Heimatvereins beklagt.“ Die im Internet verfügbaren Informationen ließen eine vernünftige Beurteilung nicht zu.

Wie berichtet, gefällt den Vorstandsmitgliedern des Heimatvereins der Entwurf des Kaufbeurer Büros Stadtmüller.Burkhardt.Graf.Architekten am besten, da sich die Pläne innerhalb der historischen Randbebauung zur Altstadt hin besonders gut einbinden würden. Darüber hinaus beklagt der Heimatverein in einer Pressemitteilung, dass sich eine eingehende Bewertung der Siegerentwürfe „aufgrund mangelnder Informationen“ verbiete. Dem Verein fehle der perspektivische Blick auf das Projekt. Unter anderem seien die Planungen und Modelle nur online einsehbar gewesen. „Alles was man gerne wissen möchte und zu einer vernünftigen Beurteilung auch wissen muss, bleibt im Virtuellen verborgen“, fasst Dr. Ulrich Klinker, Vorstand des Heimatvereins, die Sicht des Vereins in seiner Pressemitteilung zusammen.

Auf diese Kritik hat nun Oberbürgermeister Bosse reagiert. Auf Basis eines klaren Anforderungsprofils hätten Architekten Lösungsvorschläge erarbeitet, die durch eine Fachjury bewertet wurden. Alle Arbeiten waren laut Bosse anonymisiert, sodass der Jury nicht bekannt gewesen sei, wer den Vorschlag eingebracht hatte. „Dabei entsteht ohne Ansehen des jeweiligen Verfassers ein unabhängiges und wohl abgewogenes Urteil über die besten Konzepte“, sagt Bosse.



Gerade bei sehr schwierigen und bedeutsamen Projekten führt die Stadt Kaufbeuren Planungswettbewerbe durch, „um sehr gute Entwürfe zu finden, aber auch breite öffentliche Akzeptanz zu schaffen“, so der Rathauschef. Für Wettbewerbe gelten zudem strenge Regeln. Jeder Wettbewerb wird von der Bayerischen Architektenkammer geprüft und freigegeben, so Bosse.



Für das Areal Blasius-Blick hat eine neunköpfige Jury unter dem Vorsitz von Professor Georg Sahner unter 24 Arbeiten drei Preise und zwei Anerkennungen vergeben. Der Jury gehörten ausgewiesene Experten für Stadtplanung, Architektur und Landschaftsarchitektur sowie Stadtratsmitglieder an. Die Sichtung aller Arbeiten, deren schriftliche Bewertung und die Entscheidungsfindung erforderten 17 Stunden intensive Arbeit über zwei Tage.



Umso erstaunlicher sei laut Bosse, dass der Heimatverein nun derart harsche Kritik übt: „Es verwundert, dass der Vorsitzende des Heimatvereins beklagt, die im Internet verfügbaren Informationen ließen eine vernünftige Beurteilung nicht zu“, sagt er. „Für den Heimatverein scheinen sie aber auszureichen, einen der 24 Vorschläge zum Favoriten des Heimatvereins zu erklären und die Arbeit einer hochkarätigen Fachjury in Frage zu stellen.“ Die Stadt wäre laut Bosse jederzeit bereit gewesen, Vertretern des Heimatvereins Pläne und Modelle im Original zu zeigen und zu erläutern. Eine solche Anfrage habe es jedoch nicht gegeben.

