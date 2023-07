Kaufbeurer Altstadt: Lagerleben-Freunde zelebrieren Frohsinn

Von: Mahi Kola

Abertausend Menschen waren beim Lagerleben-Auftakt in der Kaufbeurer Altstadt. Beim Eröffnungsspiel ging es heiß her. © Mahi Kola

Kaufbeuren – Wenn Tausende von Menschen in die Kaufbeurer Altstadt strömen, um sich ins mittelalterliche Treiben zu stürzen, ist es wieder so weit: Scharen von gut gelaunten Besuchern fanden sich am vergangenen Freitagabend bei der Lagerleben-Eröffnung vor dem Rathaus ein, um dem großen Spektakel beizuwohnen, und an jeder Ecke Frohsinn und Geselligkeit zu zelebrieren.

Grund zu feiern gab es allemal, schließlich besteht die Städtepartnerschaft mit Ferrara seit mehr als 30 Jahren – entsprechend euphorisch wurden die italienischen Fahnenschwinger der Contrada San Giorgio vom Publikum empfangen. Diese bedankten sich mit kunstvollen artistischen Einlagen, die von den kleinen und großen Zuschauern mit begeistertem Applaus quittiert wurden. „Aus anfänglichen Kontakten sind Freunde geworden, Kaufbeuren ist für uns wie eine zweite Heimat“, sagt Luca Sivieri, Präsident der Contrada, zum 30-jährigen Jubiläum dieser besonderen Freundschaft.

Nicht minder gebannt verfolgten die Besucher das anschließende Schauspiel rund um feurige Typen – wobei OB Stefan Bosse eine zentrale Rolle spielte. Die Damen warfen sich ins Zeug, um die Gunst des ein oder anderen Latin Lovers zu gewinnen, und sorgten damit für reichlich Belustigung und ungebremste Heiterkeit. Spätestens nachdem vor den versammelten Tänzelfest-Freunden aus nah und fern die Marktordnung offiziell verlesen wurde, stand unmissverständlich fest, dass es an diesen zwei Abenden ums gemeinsame Feiern, um „Frohsinn, Kurzweil und Vergnügen“ geht. „Ihr werdet euch enthalten, ohne Maß zu fressen und zu saufen“, mahnte der Marktmeister zu maßvollem Genuss und einem friedvollen Umgang untereinander.

So herrschte in den Winkeln, Gassen und liebevoll gestalteten Lagern, zwischen Gauklern und Feuerschluckern, edlen Damen und Bettlern eine allgegenwärtige Ausgelassenheit und fantastische Stimmung. Begeistert verfolgten die Zuschauer auch die Auftritte der Artisten und versammelten sich zahlreich, um sich etwa nachts beim Feuerspektakel der Compagnia Gioccolari (Kaufbeurer Kulturwerkstatt) von der einzigartigen Atmosphäre treiben zu lassen.