Kaufbeurer Beirat für Vielfalt plädiert für Begegnung und Zusammenhalt

Von: Mahi Kola

Gemeinsam will sich der Beirat für Vielfalt auch künftig für eine Gesellschaft einsetzen, in der nicht das Spaltende, sondern das Gemeinsame im Vordergrund steht. © Kola

Kaufbeuren – Ganz im Zeichen gelebter Vielfalt und vorurteilsloser Begegnung stand die jüngste Sitzung des Kaufbeurer Beirats für Vielfalt und Offene Gesellschaft: Die Mitglieder waren zahlreich erschienen, um über aktuelle und künftige Projekte und Themen zu diskutieren, die den Gedanken der Gemeinschaft und Toleranz in den Fokus rücken.

Jürgen Schick, Leiter der Geschäftsstelle Integration, gab Einblicke in Aktionen, die 2022 stattgefunden hatten – zwischen dem großen Mitmach-Festival Utopika und der Allgäu Pride Week war in diesem Jahr einiges geboten: Die Initiative Offene Gesellschaft stellte etwa Partizipation in den Vordergrund, um das Vertrauen in die Demokratie zu stärken und Polarisierung abzubauen. Dazu fand im Juli ein Ideenlabor statt, bei dem auch Kaufbeurer Schüler aus ihrer Perspektive einbringen konnten, wie sie sich die Zukunft in Kaufbeuren vorstellen. AGABY (Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns) lud im Juni zur Vollversammlung nach Augsburg ein, während kürzlich im Eckpunkt „Sprechstunden gegen Diskriminierung“ als niederschwelliges Angebot für alle, die diskriminierende Erfahrungen gemacht haben, eröffnet wurde. Die drei entsprechend ausgebildeten Sprecher gegen Diskriminierung aus dem Beirat für Vielfalt bieten die Sprechstunden ehrenamtlich an.

Förderung von Projekten

Auch die neu eingereichten Projektanträge für das Jahr 2022 wurden in der Sitzung vorgestellt. Zu den vom Beirat unterstützten Projekten zählte die Anschaffung von Sprachcomputern (Zuschuss von 1.164 Euro), die die Sprecher gegen Diskriminierung in den angebotenen Sprechstunden unterstützen und Sprachbarrieren überwinden sollen. In Kaufbeurer Kindergärten seien mit den Geräten schon sehr gute Erfahrungen gemacht worden, wie Schick erläuterte. Mit 850 Euro wurde ein Projekt des AK Asyl, der Besuch eines Tagesseminars in der KZ-Gedenkstätte Dachau, unterstützt. Der 2002 gegründete Verein der Russlanddeutschen (VdR) feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsfeier und Tanzformationen. Dazu werden Kinder und Jugendliche mehrere Stunden pro Woche von der renommierten Ballettlehrerin Helena Palamar trainiert.

Für das Projekt „Der Tanz spricht unsere Sprache“ wurde vom Beirat ein Zuschuss in Höhe von 250 Euro genehmigt; 500 Euro wurden dem Verein für den Nähkurs, bei dem die Trachten für die Feierlichkeiten genäht werden, zugesagt. Aus dem Gremium kam der Wunsch, dass der VdR künftig öfter bei öffentlichen Veranstaltungen auftreten soll, um seine Kultur und seine Traditionen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Schließlich lebten in Kaufbeuren viele Menschen, die Russisch sprächen, sagte dazu Martin Valdés-Stauber als Beauftragter für Vielfalt und Offene Gesellschaft. Wie Stadtjugendring-Geschäftsführer Michael Böhm betonte, sei die russlanddeutsche Community „gut in Kaufbeuren integriert“.



Valdés-Stauber hob die wertvolle Arbeit des Beirats hervor: Gemeinsam sei es gelungen, neue Strukturen aufzubauen und Anlaufstellen zu schaffen. Verschiedene Initiativen und Projekte sollen auch künftig zeigen, „wie Vielfalt in Kaufbeuren aussieht“, so Stauber. Als Themen, die das Gremium in Zukunft gemeinsam angehen will, wurden beispielsweise Angebote der Sprachförderung, gegenseitige Besuche von Vereinen und Institutionen, aktives Entgegenwirken von „Ghettoisierung“ und das Eintreten gegen Alltagsrassismus genannt. Die Bereitschaft, sich in andere hineinzuversetzen, andere Perspektiven einzunehmen, sei dabei laut Oberbürgermeister Stefan Bosse essenziell. Es gelte, auch versteckten Rassismus sichtbar zu machen und ihm „entschieden entgegenzutreten“, so Bosse.