Kaufbeurer Eisstadion heißt nun „energie schwaben arena“

Von: Angelika Hirschberg

Neuer Name fürs Eisstadion: Aus erdgas schwaben arena wurde jetzt energie schwaben arena. © Hirschberg

Kaufbeuren – Die Fassade ist bereits umgerüstet, auch im Innern auf allen digitalen und fest installierten Anzeigetafeln heißt es ab sofort: energie schwaben arena. So will es der Hauptsponsor des Kaufbeurer Eishockey-Tempels. Denn unlängst hat der Augsburger Energieversorger, die erdgas schwaben GmbH, sich einen neuen Markennamen verpasst: energie schwaben.

„Ab Herbst 2022 werden wir nur noch mit unserer neuen Marke energie schwaben auftreten“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Klar, dass damit auch das facelifting am und im Eisstadion verbunden ist. So möchte das Unternehmen den Fokus neben der sicheren Versorgung mit Gas auf die Erzeugung und Vermarktung von Biogas und Strom aus erneuerbaren Quellen, Bau und Betrieb von Fern- und Nahwärmenetzen und Dienstleistungen rund ums Thema Energiesparen legen.

Die Fans jedenfalls haben den Namenswechsel mit Gelassenheit quittiert. Nur vereinzelt habe es auf ­Facebook Reaktionen gegeben, sagt Philippe Bader, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit beim ESVK. Für den Verein und den Spielbetrieb ändere sich rein gar nichts.



Wie der Betriebsleiter des Kommunalunternehmens Dominik Petzka sagte, habe der Sponsor sich das Recht der Namensvergabe bis Mitte 2027 eingeräumt und nun den Namenswechsel sichtbar umgesetzt. „Die Änderung des Namens hat darüber hinaus keinerlei Auswirkungen auf laufende Verträge,“ so Petzka gegenüber dem Kreisbote.