Kaufbeurer Faschingsfreunde erstürmen das Rathaus

Von: Mahi Kola

Umringt von den Närrischen: ihr „Sprecher“ Wolfgang Krebs unter dem Baugerüst am Rathauseingang. © Kola

Kaufbeuren – Nachdem das hiesige Narrenvolk die letzten drei Jahre auf den beliebten Rathaussturm verzichten musste, war es am lumpigen Donnerstag endlich wieder soweit: Die Karnevalsgesellschaft Kunstreiter als Veranstalter konnte mit der gemeinsamen Unterstützung durch die hiesigen Faschingsvereine und Kabarettist Wolfgang Krebs kurzerhand den Rathausschlüssel und damit die Macht an sich reißen.

„Fast so wie vor den Corona-Jahren“ war dann auch die heitere Stimmung unter den Kaufbeurer Karnevalisten, die das Geschehen gespannt verfolgten. Günther „Güschi“ Seydel lieferte sich ein hitziges Wortgefecht mit Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse – die Rathausspitze hatte trotz aller verweifelter Versuche gegen die vereinte Kraft der zahlreich erschienenen Fastnachter keine Chance. Sie waren mit der klaren Absicht gekommen, „dieses Rathaus zu erstürmen und die, die darin schlecht regieren, in Handschellen dann abzuführen“. An eben jenen „Sturköpfen“, die darauf aus seien, das gemeine Volk zu verspotten, ließ „Güschi“ kein gutes Haar („Was mich dabei am meisten quält, mir Deppen ham die doch gewählt“). Stattdessen forderte er die Stadtspitze auf, aus der Lethargie aufzuwachen und aktiv zu werden: „Es gibt keine Entschuldigung, wenn man nur untätig sitzt rum – fangt an, euch wieder zu bewegen, für unsre Stadt wär‘ das ein Segen“, so der Appell, dem sich auch „Hausl“ Richter anschloss.

„Beira, we are back“, freute sich der Hausmeister über die fröhliche Zusammenkunft der Narren. Als Hubert Aiwanger schaute Wolfgang Krebs höchstpersönlich vorbei, und stellte feierlich fest: „Dabei sein ist wieder wichtig“. Schließlich handle es sich bei der gut gelaunten Schar um „echte Menschen in einer echten Stadt“. Auch der gute Zweck kam in diesem Rahmen nicht zu kurz: So wurde der Spendenerlös vom Buronia-Gala-Ball in Höhe von 300 Euro ans Team der Wärmestube überreicht. Für ihre Mühen wurden nicht zuletzt die gut 300 Faschingsfans mit Hunderten von Faschingskrapfen belohnt, die die Mädels der Wertachgarde und der Kunstreiter ans Narrenvolk verteilten.