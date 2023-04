Kaufbeurer Feuerwehrmuseum: Neuer Kinderpfad sorgt für Begeisterung

Zehn interaktive Stationen für Kinder gibt es im Feuerwehrmuseum. Am Ende ergibt sich aus den Stationen ein Lösungswort. © Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu

Kaufbeuren – Am 1. April hat Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse den neuen Kinderpfad im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu eröffnet. Bei den Kids war das Interesse groß.

Feuerwehrgeschichte spielerisch erleben – das ist die Idee, die die ehrenamtlichen Helfer in mehreren hundert Stunden umgesetzt haben. Museumsvereinsvorsitzender Helmut Winkler bedankte sich bei allen Unterstützern – auch bei der Feuerwehr, die die Idee „von Kindern für Kinder“ großartig umgesetzt habe. Der OB ergänzt noch einen weiteren Pluspunkt, der sich aus dem neuen Angebot ergibt: „Wir brauchen Nachwuchs“ betonte Bosse, der im neuen Kinderpfad auch einen guten Baustein zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Feuerwehren sieht.

320 Kinder absolvierten am Samstag den Kinderpfad und zeigten sich begeistert. Was hinter dem neuen Pfad steckt: Florian Fünferl als Maskottchen führt die Kinder mit einem Teilnahmebogen an zehn interaktive Stationen im Museum. Wer das Lösungswort findet, bekommt ein Geschenk am Ausgang. Dazu gab es zur Eröffnung Spielstationen, eine Fahrzeugschau und Bewirtung für die Familien.

Ab sofort kann der Kinderpfad während der Öffnungszeiten des Museums jederzeit – sogar kostenlos – absolviert werden.