Kaufbeurer Grundschüler experimentieren beim MINT-Tag am JBG

Einen Tag lang durften Grundschüler am JBG in die Naturwissenschaften eintauchen. © Jakob-Brucker-Gymnasium

Kaufbeuren - Ein ganz besonderes Unterrichtsprogramm erlebten kürzlich mehr als 40 Kinder aus verschiedenen Grundschulen Kaufbeurens – sie waren zu Gast beim MINT-Tag am Jakob-Brucker-Gymnasium (JBG). Die Viertklässler konnten in die Welt der Chemie, Biologie, Physik und Technik eintauchen und sich mit Fragen wie „Ist Salz gleich Salz?“, „Wie entsteht ein Regenbogen?“ oder „Welche Sensoren benötigt ein Roboter?“ beschäftigen.

Im Technikum des JBG führten die Grundschüler selbstständig verschiedene chemische Versuche durch und beobachteten in der Biologie Lebewesen auch mit Hilfe von Binokular und Mikroskop. Technisch wurde es beim Bau eines Spektrometers sowie beim Programmieren eines LEGO-Roboters, der am Ende eine gewünschte Strecke fuhr. An allen Stationen wurden die Kinder von Lehrkräften und Tutoren des JBG tatkräftig unterstützt.

Die jungen Forscher waren mit großer Begeisterung und Neugier dabei, lösten nebenbei auch noch knifflige mathematische Rätsel und zeigten viel Geschick beim Experimentieren. Ermöglicht wurde der Tag der Naturwissenschaften durch die Frank Hirschvogel-Stiftung.