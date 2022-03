Weniger Mietausfälle

Noch sind nicht alle Wohnungen in der neuen, seniorengerechten Wohnanlage in der Augsburger Straße vermietet. Das trübt die Bilanz der Städtischen Immobilienverwaltung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. © Krusche

Kaufbeuren/Neugablonz – Die Eigenbetriebe Immobilienverwaltung und das Wasserwerk der Stadt Kaufbeuren ziehen Bilanz. Demnach konnten weniger Mietausfälle als befürchtet verzeichnet werden und auch die Darlehnsaufnahme fällt niedriger aus als geplant. Bekannt wurde dies in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses.

Das Jahr 2021 sei für die Immobilienverwaltung noch nicht ganz abgeschlossen, da noch einige Abrechnungen fehlen,.Dennoch rechnet dessen Leiter Harald Hailand bereits jetzt mit einem voraussichtlichen Überschuss von 651.000 Euro. Ursprünglich hatte die Verwaltung der städtischen Gebäude bei der Planung einen Überschuss von 265.000 Euro eingeplant.



Eine Ursache dafür ist laut Hailand, dass Mietausfälle durch Leerstand und säumige Zahler bei den städtischen Wohnungen unter den veranschlagten Werten blieben. Laut Hailand kalkuliert die Immobilienverwaltung bei den Erträgen mit einem Mietausfall von fünf Prozent. Der tatsächliche Wert liegt allerdings bei vier Prozent, so Hailand. Aber auch dieser Wert liege deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Dies liege laut Hailand an der Anlage für seniorengerechtes Wohnen in der Augsburger Straße, da hier noch drei Wohnungen unvermietet seien und nach Absagen von Interessenten die Wohnungen erst den weiteren vorgemerkten Bewerbern angeboten werden müssen.



Die Aufwendungen für die städtischen Gebäude bei den Instandhaltungskosten seien um 317.000 Euro geringer ausgefallen, weil aus Kapazitätsgründen der Hochbauabteilung einige Vorhaben ins Jahr 2022 verschoben wurden.



Der Vermögensplan für 2021 schließt voraussichtlich mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro ab, dies sind rund 2,9 Millionen Euro weniger als ursprünglich geplant. Die eingeplanten Zuschüsse aus dem Grundstückserwerb für das Baugebiet „Blasiusblick“ und für das seniorengerechte Wohnen in der Augsburger Straße würden erst im Jahr 2022 ausgezahlt werden. Weiterhin wurde eine geringere tatsächliche Darlehensaufnahme von rund 1,7 Millionen Euro entgegen geplanter drei Millionen Euro vorgenommen.





Wasserwerk

Für das Städtische Wasserwerk berichtete Caroline Moser bei der Wasserabgabe über einen leichten Rückgang auf hohem Niveau. Im Jahr 2021 wurden rund 2,5 Millionen Kubikmeter abgegeben. Leicht gestiegene Umsatzerlöse und gleichzeitig etwas höhere Aufwendungen für überplanmäßige Ausgaben bei Sanierungsarbeiten ergäben voraussichtlich ein positives Jahresergebnis von 24.000 Euro. Der Vermögensplan mit rund 1,25 Millionen Euro liege im Plan.



Werkleiterin Moser bezeichnete das Jahr 2021 als „ein Jahr des Versorgungsnetzes“. Zahlreiche Versorgungsleitungen seien im vergangenen Jahr erneuert worden. Als große Baumaßnahme bezeichnete sie die Arbeiten zur Erneuerung der Versorgungsleitung an der Hohen Buchleuthe, die in Zusammenarbeit mit „Erdgas Schwaben“ durchgeführt wurden. Weitere Erneuerungsarbeiten seien in der Wieland- und Schroppstraße, sowie in der Grünwalder -, Reinowitzer - und Isergebirgsstraße vorgenommen worden. Bei einer Gesamtlänge des städtischen Wasserleitungsnetzes von rund 230 Kilometern, waren im Jahr 2021 Versorgungsleitungen in einer Länge von 2,1 Kilometern und Grundstücksanschlussleitungen von 1,6 Kilometern verlegt worden. Auch im aktuelle Jahr plane die Stadt laut Moser weitere Unterhaltsmaßnahmen, also Leitungserneuerungen in gleicher Art und Dimension. Hier seien 175 Meter erneuerte Versorgungsleitung in der Uhlandstraße und die Planung von 240 Metern in der Jägerstraße, mit Bau für 2023, disponiert. Weiterhin müsse der Hochbehälter sieben beton-saniert werden und die Wasserkammer eine Neubeschichtung erhalten. „Neu eingebaut wird dann auch eine Lüftungsanlage, die den Luftdruck bei steigendem und fallendem Wasserstand in der Wasserkammer ausgleicht“, so die Werkleiterin.



Als investive Maßnahme mit Lageänderung und Dimensionsanpassung sind in diesem Jahr Arbeiten in der Bonrieder- und der Krokusstraße vorgesehen, jeweils auch mit Erneuerung der Grundstücksanschlüsse. Weiterhin gehe man im Wasserwerk auch die Planungen bei der Erschließung des Gewerbegebietes Hart an, sowie Planungen für die im Jahr 2023 vorgesehenen Erneuerungen von 225 Meter Versorgungsleitung und Erneuerung der Grundstücksanschlüsse im Schützenweg und in der Waldzeile.

Von Wolfgang Krusche