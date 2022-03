Zunächst eine Idee

Kaufbeurer Initiative: Vorstandswahl und Rückblick

Von: Wolfgang Becker

Teilen

KI Vorstand Ernst Holy tritt nicht mehr zur Wahl an. © Archiv/Becker

Kaufbeuren – Die Stadt hat viele Vereine in den unterschiedlichsten Bereichen. Kunst, Kultur und Sport gehören beispielsweise dazu. Es gibt aber auch politische Vereinigungen. Die „Kauf­beurer Initiative“ (KI) gehört dazu und kann auf eine äußerst erfolgreiche Zeit zurückblicken. Vor dreißig Jahren aus einer Idee entstanden, strebt der Vorstand nun eine Veränderung an: Bis auf Alexander Uhrle als derzeit schon aktives Vorstandsmitglied soll bei der nächsten Hauptversammlung des Vereins am 9. März eine komplett neue Mannschaft gewählt werden. Dies erläuterten Ernst Holy als 1. Vorsitzender und Schatzmeister Günther Seydel in einem Redaktionsgespräch beim Kreisbote. „Es ist an der Zeit, 30 Jahre im Vorstand sind genug“, sagte Holy.

„Es findet quasi ein ‚Generationenwechsel‘ statt“, so Holy, ohne weiteren personellen Details der Wahl vorzugreifen, „besonders freue ich mich jedoch über die Tatsache, dass ein absolut harmonischer Übergang mit einer jungen Mannschaft gelingt.“ Damit könne nicht nur der Verein mit seinen 160 Mitgliedern, sondern auch mit den Projekten „Lebende Krippe“ und „Lagerleben“ geordnet übergeben werden. „Das ist angesichts der bei vielen Vereinen schwierigen Nachfolgesuche in Vorständen nicht selbstverständlich“, freut sich der Vorsitzende.



„Das neue Team ist querschnittlich in der Gesellschaft verankert“, sagt der frühere 3. Bürgermeister Kaufbeurens und wird von Seydel ergänzt: „Es war schon immer eine Besonderheit der KI, dass die Mitglieder beruflich und privat über Vereinstätigkeiten sowie Ehrenämter netzwerkartig in der gesamten Bevölkerung vertreten sind.“ Auch Günther „Güschi“ Seydel als Schatzmeister legt nach 27 Jahren sein Amt in andere Hände. „Wir haben mit nichts angefangen“, erinnert sich er sich an die Anfänge, „heute stehen wir gut da. Nur dank Spenden der ersten sechs gewählten Stadträte 1996 musste ich kein Konto mit einem Minus übernehmen.“ „Wir übergeben ein bestelltes Haus mit Anlagevermögen und einer gefüllten Kasse“, resümieren Holy und Seydel nicht ohne Stolz.

Zunächst eine Idee

Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl 1992 wurde in einer Gartenlaube in Kaufbeuren-Nord die Idee geboren, einen eigenen OB-Kandidaten aufzustellen. Dieser scheiterte zwar in einer Stichwahl, doch in der Folge wurde am 26. Mai 1993 der Verein mit dem Namen „Kaufbeurer Initiative“ (KI) gegründet. Kernpunkte waren und sind bis heute: politische Mitarbeit, soziales und kulturelles Engagement unter dem Motto „Das Beste für die Stadt“.

Starkes Engagement

Seit 1992 veranstaltet die KI jedes Jahr die „Lebende Krippe“ im Märzenburgwald. Sie findet immer am Wochenende vor dem Heiligen Abend statt. „Ziel war, die Menschen vor Weihnachten zur Ruhe kommen zu lassen“, erläutert der Vorsitzende. Etwa 90 Mitglieder der KI sind notwendig, um die Krippe veranstalten zu können. Aus der westfälischen Ortschaft Wickede kam eine Anfrage: Zwischenzeitlich hat man dort mit Hilfe der KI die Lebende Krippe kopiert.



Auch das „Lagerleben“ im Tänzelfest ab 1993 im Rosental entsprang dem Gedanken, neben der politischen Arbeit auch einen kulturellen Beitrag für die Stadtgesellschaft zu leisten. Durch die Vereinsarbeit aus den Veranstaltungen konnten seitdem rund 82.000 Euro an Bedürftige in der Stadt und der Region verteilt werden. Das „Treffen der Umlandbürgermeister“ initiierte Holy in seiner Zeit als 3. Bürgermeister ab 2002 mit großem Erfolg für die Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinweg.



Kindern und Jugendlichen ein wenig Hoffnung schenken

Ebenfalls aus der KI entstand 2017 der Verein „Hockey for Hope e. V.“. Ziel des Vereins ist es, mithilfe der Hockey-Sportarten, beispielsweise Inline-, Eis- oder auch Feldhockey, Gelder zu sammeln, um hierfür bedürftigen Kindern und Jugendlichen ein wenig Hoffnung zu schenken. Alleine 2019 konnten so annähernd 20.000 Euro an Projekte und Organisationen für bedürftige Kinder und Jugendliche gespendet oder selbst Veranstaltungen für diese durchgeführt werden.



Für ihre Arbeit wurde die KI 2017 mit einer Anerkennungsurkunde von der Regierung von Schwaben ausgezeichnet. Und im Herbst möchte der Verein dann sein 30-jähriges Jubiläum mit einem Ball feiern – wenn die Bedingungen es erlauben.