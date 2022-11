Kaufbeurer Jagdhornbläsergruppe feiert 60-jähriges Jubiläum

Von: Klaus-Dieter Körber

Jagdbläser_P1060797.JPG © Körber

Kaufbeuren – Ungewohnte und nicht alltägliche Klänge waren dieser Tage in der Kaufbeurer Altstadt zu hören. Kaufbeurens Jagdhornbläsergruppe des Jagdschutz- und Jägervereins feierte ihr 60-jähriges Jubiläum.

Auf diese Art und Weise wurden jagdliches Brauchtum und Jagdkultur in die Stadt gebracht. Die Schar der Gratulanten war groß: Neben zahlreichen Ehrengästen – unter ihnen der Schirmherr Ernst Weidenbusch, Präsident des Bayerischen Jagdverbandes und Mitglied im Bayerischen Landtag, waren insgesamt elf Jagdhornbläsergruppen aus dem Allgäu und dem schwäbischen Raum zu dieser Geburtstagsfeier gekommen. Eine besondere Ehre war, dass es sich selbst die neu gekürte Bayerische Jagdkönigin Felicitas Schauer nicht nehmen ließ, zu gratulieren.



Mit ihren 60 Jahren gehören Kaufbeurens Jagdhornbläser zu den ältesten Gruppen in Bayern. Bei unzähligen Auftritten haben sie das Erscheinungsbild des Waidmannes in der Öffentlichkeit geprägt und sind somit ein wichtiger Teil der edlen Jagdkultur. Beim Kaufbeurer Tänzelfest gehören sie beispielsweise schon seit Jahrzehnten zum festen Inventar. Eine Würdigung ihres großen Engagements erfuhr die Gruppe vor zwei Jahren, als ihr die „Kaufbeuren-aktiv-Medaille“ in Gold verliehen wurde.



Der Festtag begann mit einer feierlich von Stadtpfarrer Bernhard Waltner zelebrierten und den Kaufbeurer Jagdhornbläsern musikalisch gestalteten Hubertusmesse in der St. Martinskirche. Dabei wurde an den Schutzpatron der Jägerschaft und an einen gedeihlichen und bewussten Umgang mit der Schöpfung gedacht.



Am frühen Nachmittag erfolgte der Aufmarsch der befreundeten Bläsergruppen vor dem Rathaus in der Kaiser-Max-Straße zum Platzkonzert. Nacheinander zeigten dann die Waidmänner der zwölf Gruppen ihr musikalisches Können und erfüllten Kaufbeurens Prachtstraße mit gewaltigem Hörnerklang. Neben der Jubilarin hatten sich folgende Gruppen zu diesem Konzert eingefunden und gratulierten ihren Kaufbeurer Freunden: die Jagdhornbläsergruppen Horrido Augsburg, Füssen, Kempten, Krumbach, Marktoberdorf, Memmingen, St. Colomann Ammergebirge, Schongau, Schwab­münchen, Hubertusgruß Unterallgäu und Weißenburg.



Nach diesem nicht ganz alltäglichen Ohrenschmaus gingen die Festlichkeiten mit einem gemeinsamen Festakt im Kaufbeurer Stadtsaal zu Ende. Oberbürgermeister Stefan Bosse freute sich, dass die Kaufbeurer Jagdhornbläser mit „ihrer“ aus Kaufbeuren stammenden Bayerischen Jagdkönigin so viel Glanz in den altehrwürdigen Saal brachten. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass Kaufbeuren und der hiesige Jagdschutz- und Jägerverein bei nächstbester Gelegenheit Veranstalter des Landesbläserwettbewerbs sein darf.



Mit Grußworten traten im weiteren Verlauf der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes Ernst Weidenbusch, Bundestags­abgeordneter Stephan Stracke, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl und Franz-Josef Pschierer, Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, als Gratulanten auf. Sie würdigten in anerkennenden Worten die 60 Jahre alt gewordene Bläsergruppe, die durch ihr Engagement und ihre unzähligen öffentlichen Auftritte zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer heimatlichen Kultur herangereift sei.