Kaufbeurer Kebaphaus spendet Sonntagsumsätze

Erdbebenhilfe: Elif & Hasan´s Kebaphaus spendet einen kompletten Tag lang seine gesamten Umsätze an ausgewählte Familien in der Türkei.

Für bedürftige Familien im Erdbebengebiet

Kaufbeuren – Am kommenden Sonntag, 26. Februar, steigt in Kaufbeuren wieder eine besondere Spendenaktion zugunsten von Erdbebenopfern in der Türkei.

Elif & Hasan´s Kebaphaus wird an diesem Tag seine gesamten Umsätze an ausgewählte Familien in der Türkei spenden, denen die schweren Erdbeben alles genommen haben. Den ganzen Tag über, von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr am Abend, tut jeder, der in Elif & Hasan´s Kebaphaus etwas konsumiert, etwas Gutes für die notleidenden Familien in der Türkei. Das Kebaphaus befindet sich im nördlichen Gewerbegebiet am Bavariaring 3. Es gibt dort Türkische Spezialitäten, aber auch Steinofen-Pizza, Salate und die belegten Riesenseelen.

Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, oder an diesem Tag das Haus aus anderen Gründen nicht verlassen kann, der hat die Möglichkeit, Essen zu bestellen, denn das Kebaphaus betreibt auch einen Lieferservice (Telefon: 08341 9933311).