Kaufbeurer Kinderklinik voll belegt

Von: Martina Staudinger

Prof. Dr. Markus Rauchenzauner, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Kaufbeuren, hält eine Verschärfung der Lage über Weihnachten für nicht ausgeschlossen. © RohdeFotografie/Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Kaufbeuren/Landkreis – Fieber, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Halsweh – eine Erkältungs- und Grippewelle bringt Kinderärzte, Notfallpraxen und Kinderkliniken an die Belastungsgrenze. Auch die Kaufbeurer Kinderklinik der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren rechnet über die anstehenden Feiertage mit vielen kleinen Patientinnen und Patienten.

Die Pädiatrie in Kaufbeuren ist mit Stand vom vergangenen Mittwoch voll belegt, sagte Prof. Dr. Markus Rauchenzauner, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, dem Kreisbote.Die stationär aufgenommenen Kinder werden aufgrund von Infekten mit dem Grippevirus oder dem Respiratorischen Synzytial (RS)-Virus behandelt. Gerade die Kleinsten unter zwei Jahren sind laut Rauchenzauner besonders betroffen, da das RS-Virus zu schweren Erkrankungen in dieser Altersgruppe führt.

Ob ein Ende der Krankheitswelle absehbar sei oder sich das Infektionsgeschehen gar verschärfen werde, könne aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsferien aktuell nicht prognostiziert werden. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Kinderabteilung über die Feiertage noch mehr unter Druck gerät, da in dieser Zeit einige Kinder- und Hausarztpraxen geschlossen sind und somit eine ambulante Versorgung teils nur über den kinderärztlichen Notdienst gewährleistet wird. „All dies trifft auf eine Personalsituation, die aufgrund der vielen Krankheiten auch im Klinikum Kaufbeuren angespannt ist“, so Rauchenzauner.



Bisher kam es glücklicherweise noch nicht vor, dass Kinder oder Jugendliche abgewiesen oder an andere Kliniken verlegt werden mussten. „Im Gegenteil: sofern es nötig ist und es uns irgendwie möglich ist, nehmen wir weiterhin Patienten von anderen Kliniken in der Region auf“, betonte der Chefarzt. „Wir passen unsere Kapazitäten dem Bedarf an, so gut es personell geht. Gerade bei Kindern und Jugendlichen tun wir alles in unserer Macht Stehende, um alle Patienten weiterhin bestmöglich zu versorgen.“



Doch wie gehen Eltern mit der derzeitigen Lage um? Für viele Eltern sei die aktuelle Situation nicht einfach. „Es gibt daher ab und an Beschwerden, mit denen unsere Fachkräfte allerdings professionell umgehen können. Wir wissen, dass sich die Eltern natürlich um ihre Kinder sorgen, gerade bei den jüngsten Patienten. Wir versuchen ansprechbar zu sein und bieten immer wieder Gespräche mit den Eltern an“, so Rauchenzauner.