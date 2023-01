Kaufbeurer Marien-Gymnasium schreibt Geschichte

Lisa Tröber hat sich im Rahmen des Projekt-Seminars „Schulgeschichte“ mit der ehemaligen Schülerin Susanne Kohrn (Abi 1994) über das Schulleben am Marien-Gymnasium ausgetauscht. © Städele

Kaufbeuren – Ganze zwei Jahre lang hat sich das P-Seminar „Schulgeschichte“ des letztjährigen Abiturjahrgangs 2022 mit der Geschichte des Marien-Gymnasiums auseinandergesetzt. Nun sind die Ergebnisse druckfrisch im Schulhaus ausgestellt.

Thomas Städele und Waltraud Breit, die das P-Seminar geleitet hatten, starteten das Projekt im Herbst 2021 mit insgesamt 27 Schülerinnen der Oberstufe. In verschiedenen Gruppen erarbeiteten die jungen Damen einen Zeitstrahl von den ersten Anfängen im Jahr 1831 bis in die Gegenwart und fanden heraus, dass sich aus der anfänglichen Klosterschule 1913 zuerst das Marien-Gymnasium und ab 1927 auch der Vorläufer der Marien-Realschule entwickelte.

Im Gespräch mit ehemaligen Schülerinnen des Marien-Gymnasiums gewannen sie auch einen Eindruck davon, wie das Schulleben am Marien-Gymnasium in den vergangenen Jahrzehnten war. „Ich fand vor allem spannend zu sehen, dass das Schulleben damals gar nicht so anders war, als ich mir das zunächst vorgestellt hatte. Im Gegenteil, ich habe vieles aus meinem eigenen Schulalltag wiedererkannt“, erklärt Lisa Tröber (Abiturjahrgang 2022), die beispielsweise ein Interview mit Susanne Kohrn (Abi­jahrgang 1994) geführt hat.

Ein Zeitstrahl zeigt alle wichtigen Etappen der Entwicklung des Marien-Gymnasiums zum Nachlesen. Über QR-Codes gelangt man außerdem direkt zu den erwähnten Interviews. © Städele

Um die Eindrücke, Daten und Fakten für kommende Schülerinnen (und neuerdings auch Schüler), Lehrkräfte und Interessierte zugänglich zu machen, entstand in der zweijährigen Arbeitsphase ein Zeitstrahl, der alle wichtigen Etappen der Entwicklung des Marien-Gymnasiums zum Nachlesen bereithält. Über QR-Codes gelangen Interessierte direkt zu den Interviews. Diese Elemente werden durch einen Bilderbaum, der neben Fotos der letzten Schulleitungen auch verschiedene Fotos des Lehrerkollegiums ab 1945 präsentiert, ergänzt.



Externer Partner des Seminars war die Firma „Schaurich – Beschriftungen“, die den Mädchen während der gesamten Fertigstellung des Projekts zur Seite stand. Dank der finanziellen Unterstützung der Ehemaligenvereinigung von Marien-Gymnasium und Marien-Realschule konnte das Projekt schließlich in die Tat umgesetzt werden.