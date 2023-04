Kaufbeurer Marien-Gymnasium will „Klimaschule“ werden

Der Arbeitskreis Klimaschule um Lehrer Florian Aurbacher (li.) hat sich große Ziele gesetzt: Mittelfristig soll das Marien-Gymnasium CO2-neutral werden. © Thomas Städele

Kaufbeuren – Nun ist es offiziell: Das Marien-Gymnasium bewirbt sich um die Zuerkennung der Zertifizierung als „Klimaschule“. Dieses Prädikat wird ambitionierten Schulen nach strengen Kriterien in Kooperation von Bayerischem Umweltministerium und Kultusministerium zugeteilt. Bei einer Informationsveranstaltung für die Schülerinnen der Klassen 9 bis 11 erklärte Florian Aurbacher, der den Arbeitskreis „AK Klimaschule“ leitet: Ziel sei es, das Marien-Gymnasium in den kommenden Jahren, also mittelfristig, CO2-neutral zu gestalten.

Bei ihrer Begrüßung ermunterte Schulleiterin Christine Frank die Jugendlichen, gemeinsam das Ziel „Klimaschule“ zu verfolgen und zukunftsfähige Veränderungen herbeizuführen. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse zeigte sich von den konkreten Vorhaben des Marien-Gymnasiums beeindruckt. Er hob hervor, dass auch die Stadt Kaufbeuren als Mitglied der „Modellregion Wasserstoff“ einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne.



Moderatorin Mia Bünning stellte ihren Mitschülerinnen den aus verschiedenen Quellen herausgearbeiteten CO2-Fußabdruck des Marien-Gymnasiums vor. Die Schülerinnen konnten dabei online abschätzen, in welchen Bereichen der Ausstoß des klimaschädlichen Gases am Marien-Gymnasium besonders hoch sei.



Es zeigte sich, dass der Bereich der Digitalisierung im Betrachtungsjahr 2021 nur knapp hinter der Mobilität (Schulweg und Schulfahrten) lag. Grund dafür waren große Investitionen für die Digitalisierung mit der Anschaffung von Schüler-iPads.



Im Schulalltag CO2 reduzieren

Auf der Grundlage der vorhandenen Daten erarbeitete der „AK Klimaschule“ einen Klimaschutzplan mit Projekten, die helfen sollen, den CO2-Verbrauch im Schulalltag deutlich zu reduzieren. Dazu gehörten Mülltrennungskonzepte in allen Klassen, die Ausweitung eines ansprechenden vegetarischen Angebots in der Mensa, Verzicht auf Flugreisen bei Schülerfahrten, Erneuerung des Biotops, Wasserspender anstelle von Getränkeautomaten oder Verkaufsaktionen von Second-Hand-Kleidung. Diese Vorhaben werden bereits seit einiger Zeit umgesetzt und finden auf allen Seiten große Zustimmung. Einen erheblichen Beitrag zur CO2-Reduzierung soll auch eine PV-Anlage mit Speicherbatterie leisten, die noch in diesem Kalenderjahr auf dem Schulgebäude realisiert werden soll.



Sehr interessant war der Vortrag von Tobias Kerber, Ingenieur und Energieexperte bei der LEW Verteilernetz-GmbH, der im Rahmen des Partnerschulen-Programms der LEW-Bildungsinitiative „3malE“ für dieses Thema gewonnen werden konnte. Bezogen auf die aktuellen energiepolitischen Veränderungen in Deutschland zeigte Kerber die Bedeutung von dezentral erzeugter Energie durch Biogas-, Photovoltaik- oder Wasserkraftanlagen im Gegensatz zur in Großkraftwerken zentral erzeugten Energie auf. Trotz der Herausforderungen für die Energiewirtschaft in ländlich geprägten Gebieten zeigte sich Kerber optimistisch, was die Deckung des Strombedarfs und die Speicherung überschüssigen Photovoltaikstroms angeht und sprach auch verschiedene Möglichkeiten der Speicherung von Energie im privaten Bereich an.



Deutlich wurde bei der Veranstaltung, dass es neben technischen Um- und Ausbaumaßnahmen auch darauf ankommen wird, sich im Alltag möglichst energiesparend zu verhalten, um vorhandene Ressourcen zu schonen. Diese Erkenntnis ist für alle Beteiligten auf dem Weg zur Klimaschule wohl am allerwichtigsten.