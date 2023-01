Kaufbeurer Realschul-Turnhalle: Vorerst doch noch keine Flüchtlingsunterbringung

Teilen

Auch in Kaufbeuren könnte es bald dazu kommen, dass Flüchtlinge wieder in der Turnhalle unterkommen müssen. (Symbolfoto) © Hermsdorf-Hiss/A

Kaufbeuren – Die Turnhalle an der Sophie-la-Roche-Realschule bleibt für den Vereins- und Schulsport nutzbar. Wie die Stadt Kauf­beuren auf Nachfrage bestätigte, werde die Halle entgegen ursprünglicher Befürchtungen nun doch nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt – das bleibt zumindest vorerst so.

Eigentlich hätten diese Woche bereits 180 neue Flüchtlinge aus der Ukraine in Kaufbeuren ankommen sollen. Gerechnet hatte Kaufbeurens Sozialreferent Markus Pferner – aufgrund der bisher angewandten Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) – nur mit knapp 90 Personen. So entschied die Stadt kurzerhand, die Turnhalle an der Sophie-la-Roche-Realschule gemeinsam mit dem BRK entsprechend auszustatten und setzte betroffene Sportvereine und Schulen in Kenntnis.

Dem Kreisboten liegt nun ein Schriftverkehr mit den Schulen vor, aus dem hervorgeht, dass die Halle offenbar doch weiterhin geöffnet bleiben kann. Denn tatsächlich war am gestrigen Donnerstagnachmittag die Kehrtwende erfolgt: Kauf­beuren, so wurde der Stadt mitgeteilt, bekomme im ersten Schritt nun doch nur rund 90 Flüchtlinge zugewiesen, bestätigte Markus Pferner soeben auf Nachfrage. Die Turnhalle werde deshalb vorerst nicht für die Flüchtlingsunterbringung gebraucht, sodass Schul- und Vereinssport weiterhin stattfinden können.

Die 90 Ukrainer sollen in den nächsten Wochen in Kaufbeuren angekommen und dann auf rund 15 dezentrale Unterkünfte im Stadtgebiet verteilt werden, erklärt der Sozialreferent. Dass die Turnhalle der Sophie-la-Roche-Realschule damit fein raus ist, sei aber nicht der Fall. Pferner spricht von einem „dynamischen Geschehen“, weshalb es trotzdem noch dazu kommen könne, dass die Halle für Schlafplätze benötigt werde. Die wichtigste Nachricht aber für Sportvereine und Schulen: In den nächsten Wochen kann Stand jetzt noch weiter (im Warmen) gesportelt werden.

mt