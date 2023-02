Kaufbeurer Stadtentscheid beim Vorlesewettbewerb

Von: Ingrid Zasche

Die am Stadtentscheid teilnehmenden Schulsieger (von links): Emilia Bucher (MRS, 1. Platz), Matej Pavic (BMS), Lukas Gennaro Tuccillo (JLM), Luca Kreuzer (SLR-RS), Petra Axt (GLM), Mathilda Thomae (MGK) und Maria Bucka (JBG). © Zasche

Kaufbeuren – Am Valentinstag fand in der Schulbücherei des Marien-Gymnasiums der Ortsentscheid für Kaufbeuren im Vorlesewettbewerb 2022/2023 statt. Sieben Schulsiegerinnen und -sieger aus den sechsten Klassen der Kaufbeurer Schulen wollten wissen, wer in Kaufbeuren am besten vorlesen kann und im März/April in der nächsthöheren Ebene um den Sieg im Bezirksentscheid kämpfen darf. Für die Bezirkssieger folgt im Mai der Landesentscheid und für die 16 Landessieger am 21. Juni schließlich das Bundes-Finale in Berlin beim rbb.

Kaufbeuren – Mit bundesweit circa 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Er wird jedes Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet, die sich in der Leseförderung engagieren und diese Aufgabe ehrenamtlich übernehmen. Der Wettbewerb startet jeweils im Oktober an den Schulen. Stadt- beziehungsweise Kreisentscheide stellen die erste regionale Wettbewerbsetappe dar.



Die Etappen bestehen immer aus zwei Durchgängen: Jedes Kind durfte zunächst ein selbst gewähltes Buch kurz vorstellen und hatte dann eine zwischen drei und fünf Minuten lange Textpassage daraus vorzutragen, die möglichst Appetit auf ein intensiveres Kennenlernen des Buches machen sollte. Die Reihenfolge war zuvor ausgelost worden. Im zweiten Durchgang war ein unbekannter Text vorzulesen. Für den Fremdtext, den die Kinder sozusagen „vom Blatt singen“ mussten, hatte Dr. Ulrich Klinkert, Deutschlehrer am gastgebenden Marien-Gymnasium, das Buch „Hexen Hexen“ von Roald Dahl ausgewählt. Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus Schulamtsdirektorin Eva Schwemmer, Margrit Simon von der Stadtbücherei Neugablonz und Anna-Lena Würtenberger von der Thalia Buchhandlung, beurteilte den Vortrag. Dabei kam es weniger auf fehlerfreies Lesen an, vielmehr wurden Lautstärke und verständliche Aussprache und vor allem die Lebendigkeit des Vortrags bewertet.



Die Entscheidung fiel denkbar eng aus, es konnte jedoch nur einen Sieger geben – und das war Emilia Bucher von der Marien-Realschule. Alle Vorleser erhielten aber auf jeden Fall für ihre Bemühungen eine Teilnehmer-Urkunde und das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuutikki Tolonen. Für Emilia Bucher gab es zusätzlich das Buch „Birdie und ich“ von J. M. M. Nuanez und eine Sieger-Urkunde. Emilia wird im März gegen die Gewinner der übrigen regionalen Wettbewerbe antreten. Der Austragungsort ist derzeit noch nicht bekannt.