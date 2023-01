Kaufbeurer Sternsinger bringen frohe Kunde

Von: Angelika Hirschberg

Am heutigen Montag starteten die Sternsinger aus Kaufbeuren ihre diesjährige Aktion mit einem Besuch des Rathauses. Auf dem Foto mittendrin sind Kaplan Heiko Nüchtern und Oberbürgermeister Stefan Bosse. © Hirschberg

Kaufbeuren – Traditionell kommen sie aus dem Morgenland, verbeiten frohe Kunde und spenden dem Haus und seinen Bewohnern Segen: die Sternsinger. Von heute an bis zum 8. Januar sind 45 Kauf­beurer Kinder als Caspar, Melchior und Balthasar in der Stadt und den Stadtteilen im Einsatz.

Zunächst begrüßte sie Oberbürgermeister Stefan Bosse im Rathaus mit den Worten: „Ihr seid mein erster und wichtigster Termin in diesem Jahr,“ während ein Sternsinger aus Hirschzell den Haussegen 20+C+M+B+23 am Türstock im historischen Rathaussaal anbrachte. Die Sternsinger gehen nun von Haus zu Haus, bleiben aber auf Wunsch vor der Tür, um Ansteckungen zu vermeiden.

Segen für die Menschen, die im Rathaus ein und aus gehen. © Hirschberg

Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion lautet: „Kinder stärken, Kinder schützen“ und lenkt den Fokus auf Kinder und Jugendliche weltweit, die physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Die Pfarreien in Kaufbeuren unterstützen die Projekte „lifegate“ in Beit Jala bei Bethlehem und den Aufbau der Kin­derstation im Klinikum St. Benedict in Ndanda/Tansania. Der Chefarzt der Klinik, Br. Dr. Jesaja Sienz, war im letzten Jahr in Kaufbeuren und hat von seiner Arbeit berichtet. Die Kinderstation soll nun ausgebaut werden. In Beit Jala werden Kinder und Jugendliche mit Behinderung unterstützt und gefördert. Sie werden dort schulisch unterstützt, können verschiedene Ausbildungsberufe erlernen und erhalten auch therapeutische Begleitung. Weil Asien Schwerpunktregion der deutschlandweiten Sternsingeraktion 2023 ist, wird zudem die ALIT-Stiftung in Indonesien gefördert. Das Beispiel der ALIT-Stiftung zeigt, wie mit Unterstützung der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden kann.

Die Sternsinger aus Oberbeuren überbrachten den Segenspruch. © Hirschberg