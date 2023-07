Kaufbeurer Tänzelfest: Nicht nur Städtepartnerschaft, sondern Freundschaft

Von: Ingrid Zasche

Städtepartnerschafts-Empfang in den Stiftsterrassen zum Tänzelfest 2023 (von links): Bürgermeister Oliver Schill, Vizebürgermeisterin Jana Hamplovà aus Gablonz/N., „Außenminister“ Ernst Holy vom Städtepartnerschaftsverein, Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler, Ferraras Vizebürgermeister Nicola Lodi, OB Stefan Bosse,, Szombathelys Delegationsleiter Stadtrat Kálmán Tóth, MdL Bernhard Pohl, Luca Sivieri, Präsident der Contrada San Giorgio. © Zasche

Kaufbeuren - Anlässlich des Tänzelfestes waren am Samstag auch Delegationen aus den drei Partnerstädten von Kaufbeuren angereist. Der offizielle Empfang mit lebhaftem Austausch von Gastgeschenken erfolgte in den Stiftsterrassen, wo abwechselnd Fanfaren aus Kaufbeuren und aus Ferrara das Treffen musikalisch umrahmten.

OB Stefan Bosse betonte in seiner auch der Hitze wegen extrem kurzen Ansprache, dass die Freundschaft zwischen den Partnerstädten immer noch weiter wachse. Besonders Ferraras „Contrada Borgo di San Giorgio“ mit Trommlern, Fanfarenzug und vor Kurzem in Asti sogar preisgekrönten Fahnenschwingern ist bereits seit 30 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Tänzelfestumzuges. Die Teilnahme am Lagerleben mit je einem Stand ist inzwischen ebenfalls schon Tradition bei den drei Partnerstädten.

Inzwischen haben sich die Vertreter der drei Städte so oft in Kaufbeuren zum Tänzelfest getroffen, dass sie auch untereinander harmonische Kontakte entwickelt haben. Und so konnte man auf großartige Reden verzichten und bei guten Gesprächen einmütig anstoßen auf Frieden, Freundschaft und Völkerverständigung.

