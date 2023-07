„Kehrtwende um 180 Grad“: Fläche am Geisenrieder Ortsrand beschäftigt Marktoberdorfs Stadtrat

Von: Angelika Hirschberg

Marktoberdorf – Am südwestlichen Ortsrand von Geisenried soll die Voraussetzung für den Bau eines privaten Einfamilienhauses geschaffen werden. Grundlage hierfür war die so genannte Einbeziehungssatzung, die einzelne unbebaute Außenbereichsflächen in den bebauten Ortsteil miteinbezieht und somit Baurecht schafft. Der Stadtrat hatte nun zu entscheiden, ob einer Geisenrieder Bauwerberin stattzugeben sei, eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche in Ortsrandlage in Baugrund umzuwandeln. Er tat dies mit denkbar knappem Ergebnis. Elf Stadträte entschieden sich für die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung „Geisenried-Süd“, zehn dagegen. In einem nächsten Schritt folgt die öffentliche Auslegung des Planentwurfs.

Der Abstimmung ging eine lebhafte Diskussion voraus. Georg Martin (Grüne) nannte es durchaus problematisch, die Bebauung am Ortsrand zu unterstützen. „Ähnliche Fälle sind im Stadtrat in der Vergangenheit gescheitert“, sagte er. „Die Stadtpolitik vollzieht hier eine Kehrtwende um 180 Grad.“ Hier würden Begehrlichkeiten geweckt, mahnte auch Stadtrat Andreas Grieser (CSU). Es gebe etliche Flächen im Stadtgebiet, die so aufgewertet werden könnten. Auch Thorsten Krebs (CSU) meldete Bedenken an: „Wir schaffen hier einen Präzedenzfall.“ Christan Vavra (parteilos) nannte die Gefahr einer rechtlich angreifbaren „Gefälligkeitsplanung“.



Die Befürworter hielten jedoch dagegen. Es gehe schließlich um eine Einzelfallentscheidung und die Not vieler engagierter Marktoberdorfer, ein geeignetes Grundstück zum Bleiben zu finden. Im vorliegenden Fall hätten sich Stadt und Bauwerberin bemüht, eine Lösung im Sinne der Ortsentwicklung zu schaffen, so Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Der Antrag sei weder unredlich noch ungesetzlich, empörte sich Wolfgang Hannig (SPD). Stadträtin Uschi Zwick (SPD) enthielt sich aus Befangenheit der Abstimmung.