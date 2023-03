Kein Scherz: Schenktag in Buchloe am 1. April

Am Samstag findet in Buchloe wieder ein Schenktag statt. © AWO

Buchloe - Bereits zum vierten Mal veranstaltet die AWO Buchloe am Samstag, 1. April, ab 14 Uhr in der Aula der Mittelschule einen Schenktag. Alle Bürger können am Vormittag saubere und gebrauchsfähige Flohmarktgegenstände abgeben, die zum Wegwerfen zu schade sind.

Jeder Besucher kann sich Dinge mitnehmen, die er mit beiden Händen tragen kann – und das kostenlos. „Nachhaltigkeit ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit dem AWO-Schenktag bieten wir die Gelegenheit, die vielen Dinge, die in gutem Zustand sind und im Keller verstauben oder vielleicht sogar auf dem Müll gelandet wären, an andere zu verschenken“, teilt die AWO mit. Der Schenktag findet erstmals seit 2019 wieder statt, 2021 und 2022 war er wegen Corona ausgefallen.

Die Annahme der Waren erfolgt von 9 bis 12 Uhr, die Abgabe der Geschenke ab 14 Uhr. Angenommen werden beispielsweise funktionierende Haushaltsgeräte, Geschirr, Geschenkartikel, Dekoartikel, Taschen, Körbe, Rucksäcke, Schulranzen, Kinderspielzeug, Sportartikel, Kleinstmöbel, Bilder und Bilderrahmen. Nicht angenommen werden Kleidung, Textilien, Schuhe, Bücher, Zeitschriften, Video- und Audiokassetten sowie kaputte oder unsaubere Ware. Wer große Gegenstände abzugeben hat, kann diese auf der Pinnwand in der Aula (am besten mit Foto) aushängen.

Für das leibliche Wohl gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Händler sind ausgeschlossen. Geparkt werden kann auf dem öffentlichen Parkplatz am Hallenbad.