Will sich der Tierschutzverein neu aufstellen?

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Der Tierschutzverein Marktoberdorf (im Bild das Tierheim) will sich im Januar neu aufstellen. © Hirschberg

Dass auch das Tierheim Marktoberdorf, und mit ihm der Tierschutzverein als Betreiber, mit den steigenden Kosten für Personal, Heizung und Tierarzt zu kämpfen hat, lässt nicht verwundern. Doch leere Kassen und eine drohende Insolvenz, wie Gerüchte behaupten? Die Vorstandschaft dementiert: „Eine Insolvenz droht aktuell nicht!“ ließ Vorstand Kurt Budschied auf Nachfrage des Kreisbote ausrichten.

Für den 17. Januar 2023 ist jedoch eine Mitgliederversammlung anberaumt, in der es auch um eine personelle Neubesetzung der Vorstandschaft gehen soll. Wie aus Mitgliederkreisen bekannt wurde, soll sich auch Kurt Budschied nicht mehr als Erster Vorsitzender zur Verfügung stellen. Bereits im Sommer seien mehrere Mitglieder der Vorstandschaft von ihren Ämtern zurückgetreten, heißt es.



Probleme hatte es in den letzten Wochen vornehmlich deshalb gegeben, so Monika Vietz, Schriftführerin des Tierschutzvereins, weil das Personal krankheitsbedingt an seine Grenzen gekommen war. Teilweise hatten deshalb Tiere in andere Tierheime verlegt werden müssen. Auf der Homepage des Tierheims wird informiert, dass sich die Einrichtung im Notbetrieb befinde. Fundtiere würden trotzdem aufgenommen, Abgabetiere aktuell jedoch nur nach Rücksprache. Allerdings seien aktuell wieder beide Mitarbeiterinnen auf dem Posten, so Vietz. Im Januar würde zudem eine weitere Person eingestellt. „Das Personalproblem klärt sich gerade“, äußerte sich Vietz zuversichtlich.



Auch eine Insolvenz sei nicht spruchreif. Die Dezember-Löhne seien bezahlt, die Fundtier-Pauschalen der Gemeinden flössen Anfang Januar und großzügige Spenden rund um Weihnachten hätten dafür gesorgt, dass die Kasse des Tierschutzvereins aktuell nicht leer sei, so die Vorstandschaft. Die Lage sei allerdings alles andere als rosig. Denn die allgemeine wirtschaftliche Situation bringe nicht nur das Tierheim, sondern auch viele Haustierbesitzer in Nöte. „Extrem gestiegene Kosten für Tierarzt und Futter kombiniert mit steigenden Nebenkosten für Wohnen und Leben bringen uns neue Tierheim-Bewohner“, so die Schriftführerin. Spenden von allen, denen der Tierschutz am Herzen liegt, seien daher weiterhin willkommen.