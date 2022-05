Gute Erfahrungen

Landrätin wirbt für einen mobilen Gestaltungsbeirat

Von: Selma Höfer

Bei ortsbildprägenden Neubauvorhaben und jenen, für die bestehende Bausubstanz weichen soll, könnte zukünftig ein mobiler Gestaltungsbeirat den Kommunen im Ostallgäu beratend zur Seite stehen. © Symbolfoto: PantherMedia/AllaSerebrina

Marktoberdorf/Landkreis – Ein Gestaltungsbeirat kann Kommunen bei Vorhaben von städtebaulicher Relevanz helfen. Gewählte Experten begutachten demnach Baupläne und formulieren Empfehlungen, die nicht nur gestalterische Gesichtspunkte betreffen, sondern einen gesamtheitlichen Ansatz berücksichtigen. Empfehlungen also, die der Allgäuer Baukultur Sorge tragen und Bausünden verhindern. Da kleinere Kommunen einen eigenen Beirat schwerlich unterhalten können, warb Landrätin Maria Rita Zinnecker bei den Bürgermeistern des Landkreises für einen mobilen Gestaltungsbeirat (GB) im Ostallgäu. An ihrer Seite hatte sie dazu Franz G. Schröck vom Architekturforum Allgäu e. V., Josef Mathis, Bürgermeister a. D., Gemeinde Zwischenwasser Vorarlberg, Winfried Engeser, Stadtrat in Sonthofen und Ostallgäus Kreisbaumeister Jakob Lax.

Im Modeon in Marktoberdorf waren am Dienstag vergangener Woche die Gemeindeoberhäupter des Landkreises zur Bürgermeisterdienstbesprechung zusammengekommen. Einst ebenfalls Rathaus­chef, richtete Mathis das Wort an die deutschen Amtskollegen: „Wenn du deine Gemeinde nicht selbst gestaltest, tun es andere für dich.“ Eine Gemeinde verändere sich jeden Tag, dabei sei wichtig, wie und was gebaut werde. Deshalb haben bauliche Veränderungen fachliche Begleitung nötig, sagte der Vorarlberger.



„Wir gehen viel zu wenig sorgsam mit unserem baulichen Bestand um,“ war die Meinung des Vertreters des Architekturforums. Dabei habe die Allgäuer Baukultur sehr viel mit unserem Leben zu tun. Immer wieder würden die Mitglieder des Vereins erleben müssen, wie Gebäude abgerissen werden, um Platz für „Bausünden“ zu schaffen. Ein Beispiel, so Schröck, sei ein Neubau im Zentrum Nesselwangs, direkt gegenüber der Kirche. „Wir werben für einen Gestaltungsbeirat, um weitere Bausünden zu verhindern“, erklärte der Architekt.



Gute Erfahrungen

Ein GB, wie ihn die Städte Kaufbeuren, Memmingen, Kempten und Sonthofen beispielsweise bereits haben, prüfe bauliche Entwürfe und gebe seine Meinung dazu ab. Diese Städte haben durchwegs positive Erfahrungen gemacht, wenn es um die fachliche Beurteilung komplexer baulicher Entwicklungen gehe, berichtete Kreisbaumeister Jakob Lax in seinem Bericht zur Sach- und Rechtslage. Weiterhin hieß es darin, dass neben der fachlichen und gestalterischen Kompetenz der Beiratsmitglieder ein deutlicher Mehrwert durch das Gremium entstehe, wenn eine breit angelegte Diskussion zu den Neubauvorhaben in Ortslagen oder im historischen Umfeld angeregt werde.

Tagt der Beirat öffentlich, wird zudem ein wichtiger Beitrag für eine höhere Akzeptanz des Neubauvorhabens und der Baukulturvermittlung in der Öffentlichkeit geleistet. Somit beraten Gestaltungsbeiräte die Kommunen nicht nur, sondern fördern insgesamt die Debatte über gutes Planen und Bauen in den Kommunen. Die Kosten eines Gestaltungsbeirats wären zum Beispiel im Rahmen einer laufenden Städtebauförderungs- oder Dorf­erneuerungsmaßnahme förderfähig. Die Vergütung der Beiräte orientiert sich in der Regel an den Preisrichtersätzen, dies sind etwa 450 Euro für einen halben Tag pro Person. Um einen Anreiz für die Einrichtung eines solchen Gremiums zu schaffen, könnte sich der Landkreis mit einem bestimmten prozentualen Anteil an den Kosten beteiligen, sofern diese nicht später förderfähig wären, sagte Lax.



Aufgabenkatalog

Die Mitglieder eines solchen Rates seien Architekten, Landschaftsarchitekten und manchmal auch Kulturschaffende. Sie sollten allerdings nicht bei der Gemeinde oder für den Landkreis arbeiten, gab Schröck zu bedenken. Zudem müsse eine klare Aufgabenstellung für den GB vorab beschlossen werden. „Eine klare Definition der Verbindlichkeiten“, nannte es der 1. Bürgermeister von Obergünzburg, Lars Leveringhaus.



Das Ziel müsse sein, die Qualität der Bauten zu steigern. Durch Gespräche mit einer fachlichen Begleitung sei das möglich, sprach Mathis aus eigener Erfahrung. „Als ich den Dienst antrat, kam ich in die Lage, als Bürgermeister die Baubehörde in erster Instanz zu sein. Ich musste Dinge unterschreiben, von denen ich keine Ahnung habe“, gab der Österreicher zu. Für ihn stand somit außer Frage, einen GB zu installieren. Nun könne er von ausschließlich positiven Auswirkungen auf das Ortsbild seiner Heimatgemeinde sprechen.



„Es wird beraten, nicht vorgeschrieben“

Ähnliches wusste der Sonthofener Stadtrat Winfried Engeser berichten. „Diskussionen im Stadtrat und dem Bauausschuss bleiben laienhaft. Geschmacksfragen stehen oft im Vordergrund und es findet nicht die nötige, fachliche Diskussion statt.“ Nach einem Vortrag von Mathis im Januar 2015 habe im Stadtrat Sonthofens ein „Bewusstseinswandel“ stattgefunden, berichtete Engeser. In den vergangenen Jahren wurden Bausünden verhindert und es seien Projekte angestoßen worden, was ohne die Expertise ihres GBs nicht möglich gewesen wäre. „Es wird beraten, nicht vorgeschrieben“, sagte Engeser.



Bernhard Huber, 1. Bürgermeister von Friesenried: „Wir sind uns hier einig, dass Beratung in vielen Fällen bitter nötig wäre.“ Obschon, fuhr er fort, ihm fast immer fertige Baupläne vorgelegt würden. So sei eine Diskussion im Vorfeld nicht möglich. Ein GB könnte die Gemeinden jedoch bereits beraten, was besondere ortsbildprägende Standorte sind, gab Franz Martin, Bürgermeister von Bidingen zu bedenken. „Sie müssen nicht die bautechnischen Details beeinflussen, sondern bei Entscheidungen helfen, welche Bauvorhaben gelenkt werden sollten.“ Das sei richtig, warf Zinnecker ein. „Ein Gestaltungsbeirat kann nicht jedes einzelne Bauvorhaben unserer Kommunen begutachten“, sagte die Landrätin.



„Wir als Gemeinde haben keine Genehmigungshoheit. Ein mobiler Gestaltungsbeirat wäre nur eine potenzielle Adresse für Beratungen“, überlegte Leveringhaus. So bekämen die Bürgermeister und die Gemeinderäte eine Unterstützung, die auch die Bebauungspläne begleiten könnte, so Zinnecker. Es sei ein freiwilliges Angebot, das der Landkreis anstoßen würde. Wünschenswerter wäre, wenn sich über fachliche Diskussionen eine Gesprächskultur entwickle. Das wäre ein Ansatz, um Qualität zu schaffen, erläuterte Lax.



Mit einem Okay der Ostallgäuer Bürgermeister kann im Städtetag weiter darüber entschieden werden. „Strukturell gäbe es viel zu tun in unseren Kommunen“, gab die Landrätin den anwesenden Gemeindeoberhäuptern mit auf den Weg.