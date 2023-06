KI-System für Industrieroboter: Aiwanger reist mit millionenschwerer Finanzspritze nach Kaufbeuren

Von: Felix Gattinger

Bei der Scheckübergabe (v. li.): Prof. Dr. Johannes Schilp (Fraunhofer), Detlef Schneider (Geschäftsführer TQ Systems), Prof. Dr. Markus Sause (Uni Augsburg), OB Stefan Bosse, Tobias Rietzler (CEO robominds), Prof. Dr. Simon Dietrich (azero), Dr. Silja Wunderlich (Innovation pro-micron), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Bernhard Pohl (MdL), Franz Josef Pschierer (MdL) und von pro-micron Hubertus v. Zastrow (CEO), Walter Felber (Projektleiter koKIRo) und Dr. Rainer Wunderlich (Leitung Innovation). © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Das Phänomen ist bekannt: Die Schraube soll ins Gewinde, aber sie verkantet und klemmt. Mit ein bisschen Gefühl und behutsamen Versuchen gelingt es aber, die Schraube so zu positionieren, dass sie sich versenken lässt. Für Menschen kein Problem – für Industrieroboter bislang unmöglich. Damit das anders wird, ist Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum Wochenbeginn mit Schecks im Wert von rund 2,7 Millionen Euro nach Kaufbeuren gereist.

„KoKIRo“ nennt sich das Projekt, das durch die Zusammenarbeit verschiedener regionaler Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf die Beine gestellt werden soll, um einen industrietauglichen und lernfähigen Roboter-Assistenten zu erschaffen, der so etwas wie ein Fingerspitzengefühl besitzt. Bislang, so pro-micron-Chef Hubertus v. Zastrow, müsse man die Roboter für jede Schraube aufwendig anlernen, einen bestimmten Schraubvorgang optimal durchzuführen. Und auch bei Löchern und Gewinden gebe es in der Realität immer Toleranzen und Abweichungen.



Seine Firma hat hier bereits Erfahrung, denn sie ist seit Jahren unter anderem auf Werkzeugmonitoring und intelligente Lösungen im Bereich Zerspanung spezialisiert. Dennoch sind bei der Entwicklung eine Reihe weiterer Akteure an dem Projekt beteiligt: die Uni Augsburg und das Fraunhofer-Institut für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik. Auf Unternehmerseite sind der Münchner KI-Spezialist „robominds“ sowie das Marktoberdorfer Applicationszentrum azero GmbH dabei. Für Wirtschaftsminister Aiwanger sind Roboter keine Jobkiller: Wir sind eine Industrienation und müssen hochmodern arbeiten, um mit den USA und China mithalten zu können.“