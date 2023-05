Kidical Mass in Kaufbeuren: Bürgerdemo für sicheren Radverkehr

Von: Mahi Kola

Teilen

Bunter Fahrradkorso durch die Stadt: Die Teilnehmer der Kidical Mass radelten für eine kinderfreundliche Verkehrspolitik in Kaufbeuren. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Bei der ersten Kidical Mass in Kaufbeuren haben sich am vergangenen Samstag Radbegeisterte, Kinder und Eltern unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ für eine kinderfreundliche Verkehrspolitik stark gemacht. Die Fahrraddemo mit Startpunkt in der Kaiser-Max-Straße und Ausklang im Jordanpark führte durch die Straßen Kaufbeurens. Weltweit demonstrierten am Wochenende Menschen auf dem Rad für kinder- und fahrradfreundliche Orte.

Die „Kidical Mass“ leitet sich von der „Critical Mass“ ab und hat die Vision, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können. Darüber hinaus fordert die Bewegung kinderfreundliche, grüne Orte, in denen es viele und vielfältige Freiräume zum Spielen und für ein soziales Miteinander zwischen allen Generationen gibt. An mehr als 400 Orten waren am vergangenen Wochenende kleine und große Fahrradfreunde dem Aufruf gefolgt und eroberten die Straßen. Auch die Teilnehmer in Kaufbeuren forderten ein kindertaugliches Radwegenetz, etwa durch geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts sowie Schulstraßen ohne Autoverkehr.

Signal an die Politik

„Wir müssen das Verkehrsrecht umkrempeln, damit ihr euch sicher auf dem Rad und zu Fuß bewegen könnt“, fand Mit-Initiator Stefan Seifert bei der Veranstaltung vor Ort deutliche Worte. Es gelte, vor allem im Sinne der ungeschützten Verkehrsteilnehmer zu handeln und gemeinsam ein starkes Signal an die Politik zu senden. Schließlich sei ein kinderfreundliches Verkehrssystem wesentliche Voraussetzung für die selbstständige, aktive Mobilität der Kinder. „Wir brauchen ein Umdenken, mehr Beinfreiheit vor Ort und Gestaltungsspielraum“, sagte der zweite Bürgermeister Oliver Schill im Rahmen der Demo. Mit den Bürgerinnen und Bürgern habe man die besten Experten an der Seite, die es einzubeziehen gelte, um in puncto fahrradfreundliche Stadt sinnvolle Lösungen zu finden, so Schill.



Bei der Fahrradparade stand vor allem Spaß und Freunde am Radeln im Vordergrund, die unter den Teilnehmern deutlich zu spüren war. Auf ihrer Tour begleitet wurden die kleinen und großen Radler von zwei Polizeiautos und einer Radstaffel, die für die nötige Sicherheit sorgten.