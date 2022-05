Stadtrat lehnt Bauantrag der Firma Hubert Schmid ab

Von: Angelika Hirschberg

Für den Bauantrag, mit dem sich die Firma Hubert Schmid bereits erfolgte Geländeveränderungen auf dem Areal der ehemaligen Kiesgrube an der Saliterstraße nachträglich genehmigen lassen wollte, gibt es kein gemeindliches Einvernehmen des Stadtrats. © Symbolfoto: Archiv/kb

Marktoberdorf – Für den Bauantrag, mit dem sich die Firma Hubert Schmid bereits erfolgte Geländeveränderungen auf dem Areal der ehemaligen Kiesgrube an der Saliterstraße nachträglich genehmigen lassen wollte, gibt es kein gemeindliches Einvernehmen des Stadtrats. Mit lediglich einer Gegenstimme lehnte das Gremium es ab, den wohl unrechtmäßig getätigten Baumaßnahmen seinen Segen zu erteilen. Mehr als 40 Anwohner verfolgten die Stadtratssitzung am vergangenen Montag.

„Nach Gutsherrenart“, so Grünen Stadtrat Jörg Schneider, seien hier Erdbewegungen erfolgt, die nicht durch eine Genehmigung gedeckt waren. Fakten schaffen und sich diese im Nachhinein bewilligen lassen wollen? Das ging fast allen Stadträten zu weit. Die Arbeiten auf dem Gelände seien ohne Rechtsgrundlage erfolgt, bemängelte Michael Eichinger (Freie Wähler). Und auch Thorsten Krebs (CSU) schloss sich im Namen seiner Fraktion den Vorrednern an: „Die Aufschüttungen und Abgrabungen dieser Größenordnung können im Nachhinein nicht gut geheißen werden.“ Was für den kleinen Mann gelte, muss auch für eine große Firma gelten, legte Schneider nach.

Rahmen überschritten

Der Anwohnerverein „Initiative Saliterstraße“ kritisiert schon seit langem die immensen und unkontrollierten Erdbewegungen in der Kiesgrube durch ihren Eigentümer, die Firma Hubert Schmid. Sie werfen der Baufirma die Rodung eines Mischwaldes, den Abbau der größten Magerrasenfläche im Ostallgäu, Abräum- und Auffüllarbeiten sowie Planierungen im großen Stil vor. Laut Bayerischer Bauordnung sind Aufschüttungen mit einer Höhe bis zu zwei Metern und einer Fläche von bis 500 Quadratmetern zwar erlaubt und bedürfen keiner Genehmigung. Dieser Rahmen sei aber wohl aus heutiger Sicht überschritten worden. Zu dieser Erkenntnis kommt das Landratsamt bereits im Mai 2020 und fordert von der Bauunternehmung nicht nur aussagekräftige Planunterlagen an, sondern auch die Stellung eines Bauantrags. Dieser Antrag lag nun den Stadträten zu Bewilligung vor.

Darin enthalten sind auch Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde zur Renaturierung der Fläche, also beispielsweise der Wiederherstellung der einzigartigen Magerrasenfläche und der Bau von Eidechsenhabitaten. Biotope also, die auch später nicht überbaut werden dürfen. „Eine gute Sache zwar,“ so Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Doch auch die Stadtspitze störte sich vornehmlich am „Wie“ denn am „Ob“ der Antragstellung. „Hier geht es ums Prinzip“, sagte Hell dem Kreisbote. „Wir können nicht im Nachhinein etwas genehmigen, wozu wir am Anfang sicher nicht ja gesagt hätten.“ Und Hell betont, dass sich die Stadt mehrfach beim Landratsamt nach der Rechtmäßigkeit der Baumaßnahmen auf dem Areal der Kiesgrube erkundigt hätte. Dieses hatte sich zunächst auf eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung der Regierung von Schwaben aus dem Jahr 2016 berufen. Die Anwohner bezweifeln jedoch, dass derartige stadtbildprägende Erdbewegungen oder die Rodung eines Mischwalds mit dem Artenschutz zusammengehen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Weigerung des Stadtrats, dem Antrag das gemeindliche Einverständnis zu erteilen, ist nun jedoch vor allem symbolischer Art. Letztendlich entscheidet das Landratsamt über die Rechtmäßigkeit des Bauantrags. Auf ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wird die Behörde jedoch voraussichtlich verzichten. Das geht aus einem Schreiben der Behörde an den Vorstand des Anwohnervereins hervor. Was die Firma Hubert Schmid auf dem Gelände vorhat, steht weiterhin in den Sternen. Pläne für die Erweiterung des Betonfertigteilewerks liegen derzeit jedoch nicht auf dem Tisch.