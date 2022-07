Kinderbibliothekspreis der Bayernwerk Netz GmbH geht nach Marktoberdorf

Von: Michael Dürr

Teilen

Bei der Verleihung des Kinderbibliothekspreises in den Räumen der Marktoberdorfer Stadtbücherei (von rechts): Christin Stegerhoff von der Bayerischen Staatsbibliothek, Büchereichefin Carmen Wittmann, Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, Vize-Büchereileiterin Monika Müller, Stefan Drexl, kommunaler Betreuer des Bayernwerks und Andreas Bayer von den Lechwerken. © Dürr

Marktoberdorf – Dass in der Stadtbücherei immer etwas los ist, dass es dort ein vielfältiges Angebot gerade auch für die Kleinen und Kleinsten gibt, ist für die Marktoberdorfer nicht neu. Sie bezeichnen die Räume im Rathaus ja auch gerne als städtisches Wohnzimmer. Dass das Engagement des Büchereiteams aber bis nach München widerhallt, ist nicht eben selbstverständlich. Deshalb ist der Kinderbibliothekspreis der Bayernwerk Netz GmbH, der jetzt im Rathaus übergeben wurde, für Büchereichefin Carmen Wittmann „eine große Ehre und schöne Anerkennung für unsere Arbeit“.

Wie die 5.000 Euro, die mit dem Preis verbunden sind, verwendet werden sollen, ist nach den Worten der stellvertretenden Büchereileiterin Monika Müller noch nicht entschieden. Man mache sich Gedanken, sagte sie bei der Preisverleihung: Möglicherweise werde man den Comic-Bestand erweitern, vielleicht aber auch in Tablets investieren. Müller: „Erstmal schauen.“



„Marktoberdorf hat mit der Stadtbücherei ein lebensbegleitendes Angebot“, lobte Christin Stegerhoff von der Bayerischen Staatsbibliothek, die für die Betreuung der rund 350 Büchereien in Schwaben und Oberbayern zuständig ist. „Kinder können hier Kinder sein“, befand sie, was auch an der fruchtbaren Kooperation mit den örtlichen Kindergärten und Schulen liege.



Märchenstunden, Kinderschminken, Bilderbuchkino und Bücherwichtel – vier Stichworte für einen Ausschnitt des „tollen Programms“ (Wittmann), das die Stadtbücherei für den Nachwuchs bereit hält. Die Einrichtung sei „ein wahrer Ideengenerator“, freute sich auch Dr. Wolfgang Hell. „Ich muss dem Team gar nichts sagen, das läuft“. Der Bürgermeister weiter: „Ein Rathaus ist ja normalerweise ein spaßbefreiter Ort, mit der Bücherei herrscht hier aber tolles Leben.“ Freilich „kostet eine Bücherei auch richtig Geld“, weshalb der Preis nicht nur eine Ehre, sondern auch sehr willkommen sei.



Stefan Drexl, der kommunale Betreuer des Bayernwerks, und Andreas Bayer von den Lechwerken zeigten sich beeindruckt: „Auf diese Bücherei können Sie stolz sein“, so Drexl. „Lesen ist der Grundstein jeglicher Bildung, und wir wollen das unterstützen und mit unseren Preisgeldern einen Schub geben.“ Mit dem Preis „geht es darum zu zeigen, `Hey, was du da machst, ist wichtig`“, ergänzte Bayer.



Die Bayernwerk Netz GmbH verleiht ihren Kinderbibliothekspreis in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek, der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen und dem katholischen Medienhaus Sankt Michaelsbund heuer bereits zum 16. Mal an bayerische Büchereien, die sich für die Leseförderung im Kinder- und Jugendbereich einsetzen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Fachjury. Der Preis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert und geht diesmal neben Marktoberdorf an die Gemeindebücherei Gundelsheim (Landkreis Bamberg), die Bücherei im Wasserschloss Rottendorf (Landkreis Würzburg) und die Marktbücherei Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau. Über einen Sonderpreis darf sich außerdem die Stadtbücherei Rosenheim freuen. Zusätzlich erhalten 50 Kommunen im Freistaat ein sogenanntes Lesezeichen, das mit jeweils 1.000 Euro dotiert ist. Jährlich investiert die Bayernwerk Netz GmbH insgesamt 75.000 Euro in die Förderung von Büchereien und Bibliotheken. Das Unternehmen mit Sitz in Regensburg ist eine hundertprozentige Tochter der Bayernwerk AG.