Kindergarten Untrasried: Die Kleinen feiern ihre Pusteblume ganz groß

Von: Michael Dürr

Untrasried - Wie so oft kam das Beste auch diesmal zum Schluss. Das Blasmusik-Quintett der Untrasrieder Musikkapelle hatte gerade sein letztes Stück beendet, da bedankten sich die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten bei der Einweihungsfeier auf ihre Weise für die Erweiterung ihrer Pusteblume: Mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker seh’n“, das sie zusammen mit ihrer Erzieherin Barbara Düser passgenau auf das Ereignis zugeschnitten hatten. Damit heimsten sie am Samstag im Mehrzwecksaal nicht nur den kräftigsten Beifall der rund 60 geladenen Gäste ein, sondern fassten in knackig kurzen Strophen auch das zusammen, was mehrere Redner in zum Teil epischen Ansprachen - Pfarrer Klaus Dinkel-Gassert griff augenzwinkernd zum Vergleich mit einer Predigt - zuvor zum Ausdruck gebracht hatten: Ihren Dank an alle Beteiligten für das termingerechte Gelingen des 3,6 Millionen Euro teuren Projekts im Herzen der Gemeinde.

1 / 19 In Untrasried wurde die Einweihung des Kindergarten-Erweiterungsbaus gefeiert. © Michael Dürr

