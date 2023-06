Kino-Standort Kaufbeuren gesichert: Corona KinoPlex ab Juli unter neuer Leitung

Von: Wolfgang Becker

Teilen

„Kino erfindet sich immer wieder neu und hat eine Zukunft“: Davon sind Markus Geßl und Vivien Lutz überzeugt. © Becker

Kaufbeuren – Es wurde bereits vor einem halben Jahr angekündigt, doch jetzt ist es vollzogen. Mit dem 1. Juli 2023 übernimmt Markus Geßl das Corona KinoPlex als Mieter im Kaufbeurer Gewerbepark an der B 12. „Wir wollen mit neuen Ideen und Investitionen auf das veränderte Kundenverhalten reagieren“, so der neue Mieter, der bisher als operativer Leiter einer Filmvertriebsgesellschaft im Betrieb von acht Kinos an den Standorten Berlin und Dresden reiflich Erfahrung sammeln konnte. Auch Eigentümer Josef Scheibel freut sich, dass der Standort des größten Multiplex-Kinos im Umkreis von 50 Kilometer damit auf lange Zeit gesichert ist.

Für das Corona KinoPlex brechen neue Zeiten an. Mit Markus Geßl als neuem Betreiber ab 1. Juli erwartet die Besucher in der Zukunft nicht nur die eine oder andere bauliche Veränderung. Mit einem erweiterten Programmangebot und dem Trend „Event mit Angeboten drum herum“ will der 34-jährige in die Zukunft starten. „Auf den ersten Blick wird der Besucher zunächst keine großen Veränderungen bemerken. Das wird ein sich kontinuierlich entwickelnder Prozess werden, in dem wir auch die Wünsche der Besucher im Blick haben“, so der neue Betreiber.

Unterstützt wird er dabei von Vivien Lutz als Theaterleiterin und Assistenz der Geschäftsführung. „Sie ist meine rechte Hand und ich schätze ihre Arbeit sehr“, sagte Geßl im Gespräch mit dem Kreisboten.„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, so die 29-Jährige, die ebenfalls eine jahrelange Kinoerfahrung aus Berlin mitbringt.

Veränderungen

Durch verbesserte Abläufe in der Organisation werden sich für die Besucher zukünftig lange Schlangen beim Eintritt vermeiden lassen. Dafür sorgt ein komplett neues Ticket-System aus Kombikassen. Auf einer neuen großen Fernsehwand finden sich alle angebotenen Menüs. „Außerdem gibt es ein erweitertes Gastroangebot, das als Überraschung für die Besucher gedacht ist“, so Vivien Lutz und ergänzt: „Wir sehen Kino als Erlebnis und da sind auch Verlosungen mit verschiedenen Kooperationspartnern geplant.“



Unter dem Titel „Ladys Choice“ wird es ein auf weibliche Besucher zugeschnittenes Programm geben, bei dem natürlich auch männliche Gäste willkommen sind, wie die Theaterleiterin betont. Dazu gehört beispielsweise ein Getränk vor dem Film als Begrüßungsdrink. Insbesondere für die ganz Kleinen ab drei Jahren soll der erste Kinobesuch im „Mini-Kino“ ein Erlebnis werden: ohne jegliche Werbung! Auch die früheren Opernübertragungen sollen wieder angeboten werden, aber nicht nur von der Metropolitan Opera in New York, sondern ergänzt um Aufführungen des Royal Opera House in London.

Perspektivisch geplant ist ein sogenanntes „24-Stunden-Programm“ mit einem „Harry-Potter Marathon“. Hier können sich Fans alle sieben Filme am Stück anschauen, wobei entsprechende Mahlzeiten – abends, morgens und mittags – in der Eintrittskarte enthalten sind. „Hier können die Fans völlig in der Harry Potter Welt abtauchen, denn auch die Umgebung wird entsprechend angepasst“, freuen sich Geßl und Lutz gleichermaßen.

Zukunft

Die Würfel für die Übernahme des Corona KinoPlex fielen bereits im letzten Jahr. „Ich bin froh, dass ich meinen Traum für ein eigenes Kino in meiner bayerischen Heimat verwirklichen konnte“, so der gebürtige Münchner, der in Berlin aufwuchs und studierte, jetzt aber seine private Zukunft in Kaufbeuren sieht. Sein Credo: „Das Kino stirbt nicht aus, denn große Blockbuster sind nur auf einer entsprechenden Leinwand im Kino ein Erlebnis.“ Dafür gebe es deutschlandweit genügend Beispiele. Nicht nur das vorgelegte Konzept für ein verändertes Kundenverhalten hatte auch Scheibel überzeugt: „Hier kommt keine Kette, sondern ein Inhaber zum Zug, der vor Ort selbst das Geschäft führt.“ Daher läuft der Vertrag zunächst auf 15 Jahre mit optionalen Verlängerungen über weitere zehn Jahre. Für Umgestaltungen gebe es „eine freie Hand“.

Bekannt geworden war der Generationenwechsel im Corona KinoPlex bereits zum Start ins neue Jahr. Mehr dazu lesen Sie hier.