Top Gun Maverick © Paramount Pictures Germany

Kinotipp des Kreisbote Kaufbeuren. Heute mit: Top Gun Maverick – Mia and Me – Immenhof – Der kleine Nick auf Schatzsuche

Top Gun Maverick – Top-Pilot Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) soll eine Gruppe von Top-Gun-Auszubildenden für eine Sondermission trainieren. Unter ihnen ist auch Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller), Sohn von Mavericks verstorbenem Co-Piloten, für dessen Tod er sich verantwortlich fühlt. Maverick muss seine Vergangenheit hinter sich lassen, um seine junge Crew an ihre Grenzen bringen, damit die brenzlige Mission in den Bergen ohne Verluste gelingen kann. Gigantisch gefilmte Flugmanöver der Kampfjet bescheren den Zuschauern einen regelrechten Adrenalinstoß. Action, Spannung und eine Prise persönliches Drama sorgen für eine effektreiche Kinounterhaltung am Limit.

FSK: 12

BEWERTUNG: Fünf von fünf Sternen!

START: Heute, 26. Mai

Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia © Constantin Film

Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia – Das erste Mal nach den Tod ihrer Eltern kehrt Mia (Margot Nuccetelli) mit ihrem Großvater (Dave Willetts) in das Familiensommerhaus heim. Als ihr magischer Armreif ihr einen Hilferuf aus Centopia sendet, reist sie durch ein Portal zu ihren Freunden. Gemeinsam mit Iko, einen Elfen von der Lotusinsel, bekämpfen sie den krötenhaften Bösewicht Toxor, der die Insel erobern will. Auf der Suche nach drei antiken, magischen Kraftsteinen, die sie für den Kampf mit dem Feind benötigen, erfährt Mia ein Geheimnis, das nicht nur Centopia, sondern auch ihre Familie betrifft. Ein Unterhaltsamer Mix aus Real- und Animationsszenen für die Fans der gleichnamigen Serie.

FSK: 0

BEWERTUNG: Drei von fünf Sternen

START: Heute, 26. Mai

Immenhof – Das große Versprechen. © Leonine

Immenhof – Das große Versprechen – Während sich die Cousinen Josy (Caro Cult) und Lou (Leia Holtwick) um den Immenhof kümmern, wird der Hengst Cagliostro, der Champion von Mallinckroth (Heiner Lauterbach) vergiftet. Um das Tier aus der Schusslinie zu bringen, wird es unter strengster Geheimhaltung auf dem Immenhof untergebracht. Derweil nimmt Lous Schwester Emmie (Ella Päffgen) heimlich 22 Isländerponys der Nachbarin auf, die ebenfalls Opfer eines Giftanschlags wurde. Gemeinsam gelingt es den Mädchen, Beweise zu sammeln, um die Täter zu überführen und die Pferde zu retten. Die Fortsetzung von 2019 erfreut erneut Pferdefans mit einem unterhaltsamen Abenteuer.

FSK: 0

BEWERTUNG: Drei von fünf Sternen!

Seit: 20. Mai

Der kleine Nick auf Schatzsuche © Falcom Media

Der kleine Nick auf Schatzsuche – Für den neunjährigen Nick (Ilan Debrabant) gibt es nichts Schöneres, als mit seinen Freunden Abenteuer zu erleben. Doch als sein Papa (Jean-Paul Rouve) eine Beförderung erhält und die Familie dafür nach Südfrankreich umziehen muss, bricht für Nick eine Welt zusammen. Während eines Schulausflugs erfahren die Jungen im Museum von einem versteckten Schatz. Diesen wollen sie unter allen Umständen finden, damit Nicks Familie reich wird und sein Papa den neuen Job ablehnen kann. Eine abenteuerliche Schatzsuche beginnt, bei der sie viele Hürden überwinden müssen.Unterhaltsamer Familienfilm basierend auf den französischen Kultcomics von Goscinny und Sempé.

FSK: 0

BEWERTUNG: Vier von fünf Sternen!

START: 2. Juni

