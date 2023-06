Umweltfreundlich – Mehrkosten unbekannt

Kita Honsolgen kommt: Stadträte machen Weg frei für mehr Kinderbetreuungsplätze

Von: Stefan Raab

Das Konzept für die Kita Honsolgen war bereits beschlossen, jetzt stimmten die Stadträte auch dem Bau zu. © Entwurf: Mayr

Buchloe – Buchloe braucht mehr Kindergartenplätze. Durch den Wegfall der Kindertagesstätte St. Anna in Waal ab Ende August 2025 wegen angemeldeten Eigenbedarfs und weiterem, erwartetem Zuzug in die florierende Schwabenstadt Buchloe in den nächsten Jahren ist es notwendig geworden, eine neue Kita in Honsolgen zu errichten. Dafür wurde im März dieses Jahres nach Ausschreibung ein Kita-Konzept ausgewählt (der Kreisbote berichtete), für das der Stadtrat jetzt das „Go“ gegeben hat – und zwar einstimmig.

Dass die mit rund 14.000 Einwohnern drittgrößte Stadt des Landkreises Ostallgäu weiter wächst, viele berufliche Chancen bietet und eine hohe Wohnqualität aufweist, ist längst bekannt. Weniger allerdings die Schwierigkeiten, die mit dem vermehrten Bevölkerungszuwachs verbunden sind. Nach Schätzungen der Stadtverwaltung in Buchloe ist mit einem erhöhten Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen angesichts geplanter Bauvorhaben in Honsolgen-West sowie in der Hausener und Jörg-Lederer-Straße zu rechnen.

Zudem sei zu berücksichtigen, dass in Buchloe auf absehbare Zeit verstärkt Plätze für Integrationsbetreuungen benötigt würden, heißt es in Unterlagen der Stadt. Besondere Problematik: Jedes Integrationskind belege im Kindergarten drei beziehungsweise in der Krippe zwei Plätze, was die Anzahl der zur Verfügung stehende Betreuungsplätze weiter minimiere. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 schrittweise greift, verschärfe nach Meinung der Stadt Buchloe die Situation zusätzlich.



Der Stadtrat stimmte der Einschätzung zu, dass die fortwährende Entwicklung fehlender Betreuungsplätze Maßnahmen erfordert wie etwa den geplanten Kita-Bau in Honsolgen. Auch der Vorschlag seitens des Ersten Bürgermeisters Robert Pöschl (CSU), hier drei Gruppen, darunter eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen vorzusehen, fand volle Zustimmung. Somit könnten hier insgesamt 65 Kinder Platz finden.

Umweltfreundlich – Mehrkosten unbekannt

Dass die neue Kindertagesstätte in Massivbauweise nach dem Energiestand KfW 40 errichtet werden sollte, hatten die Stadträte im März beschlossen. Die Mehrkosten, die durch ein Effizienzhaus (effiziente Heizungsanlage und geringer Kohlenstoffdioxidausstoß) entstehen, würden vom Architekturbüro Mayr noch berechnet, versicherte Alexander Karg vom Buchloer Bauamt.



Allerdings regte sich Unmut über die städtische Beschlussvorlage bezüglich der Standortverlagerung der im Bebauungsplan zu pflanzenden Bäume. Stadträtin Martina Schwendtner (FDP) warf die Frage auf, ob die Platzierung der Bäume ähnlich verlaufe wie bei der Kita St. Franziskus – bei der heute kein Baum mehr vor dem Eingangsbereich steht. Barbara Tugemann vom Bauamt Buchloe erklärte daraufhin, dass es sich hierbei um ein „Grobkonzept“ handle und alles Weitere mit dem zuständigen Architektenbüro in nichtöffentlicher Sitzung besprochen werden solle. Stadtrat Franz Lang (FWV) erklärte hingegen seine volle Zustimmung zu dem von der Stadt eingereichten Bauantrag.



Einstimmig erklärte sich der Stadtrat mit dem Neubau der Kita in Honsolgen einverstanden. Der erste Spatenstich wird vermutlich Anfang November erfolgen können, sagte der verantwortliche Architekt ­Christoph Mayr.