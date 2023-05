Kita-Misere Kaufbeuren: Suche nach Lösungen schwierig – Eltern vertröstet

Von: Wolfgang Becker

Diskussionsrunde im „Fishbowl“-Format: Eva Pfefferle (v. li.), Tanja Stölzle, Werner Maurer, Cornelia Otto, Sarah Höckinger, Diskussionsleiterin Susanne Sorgenfrei und Catrin Riedl. © Foto: Becker

Kaufbeuren – Der Anspruch von Kindern auf einen Krippen- oder Kindergartenplatz in diesem Jahr kann in Kaufbeuren derzeit nicht für alle Eltern erfüllt werden. Dies hatte in der Vergangenheit bereits für Besorgnis bei betroffenen Elternteilen bezüglich ihres eigenen Arbeitsplatzes gesorgt. Daraus entstand eine „Austauschgruppe Kita und Kiga“. Nachdem bereits Gespräche mit Stadträten stattgefunden hatten und ein offener Brief an Oberbürgermeister Stefan Bosse übergeben worden war, hatte der Kaufbeurer SPD-Ortsverein in seinem Format „Roter Salon“ nunmehr zu einem offenen Dialog mit Betroffenen und der Stadtverwaltung zu dieser Thematik eingeladen.

„Das ist keine gewöhnliche Veranstaltung“, sagte SPD-Stadträtin Catrin Riedl als Gastgeberin, „es geht uns nahe, denn es geht um Existenzen.“



Die Thematik beschäftigt die Stadt schon seit geraumer Zeit (wir berichteten). Die Ursachen für die Misere sind eine „Kombination aus mehreren Gründen“, wie Cornelia Otto, Referatsleiterin für Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt, in der als „Fishbowl“ gestalteten Gesprächsrunde erläuterte. Konstant hohe Geburtenzahlen, eine „dynamische Situation“ aus der Zuwanderung durch 70 Kinder allein im letzten Jahr, aber auch die Inklusion mit ihrer doppelten Platzbelegung für ein Kind träfen auf noch nicht fertige Räumlichkeiten – fünf Einrichtungen befinden sich in Planungs- und Bauphase – sowie Personalmangel.



Zusätzlich hätten Kosten und fehlende Handwerker die Lage verschärft. „Das Thema bewegt uns sehr“, so Otto, „wir tun alles dafür, das zu verbessern.“ Sie machte deutlich, dass der von Bund und Ländern 2013 beschlossene Anspruch auf einen Krippenplatz zu Lasten der Kommunen geht und auch Förderprogramme nicht die notwendige Wirkung entfalten konnten. „Doch jedes Kind auf der Warteliste ist ein Kind zu viel“, betonte sie abschließend.



Das Problem der Priorisierung

Ein Problem bestehe auch in der Priorisierung, wobei Kinder im Vorschulalter und Geschwisterkinder die höchste Priorität haben. Doch hier werde man zukünftig die Zuteilung ändern und nach sozialen Bedingungen bewerten. Dies sei in der ersten Zuteilungswelle nicht erfolgt. Auch Eva Pfefferle, Leiterin des inklusiven Kinder- und Familienzentrums an der Grünwalder Straße, bekannte: „Eine Platzvergabe ist niemals ganz fair.“ Mit Stand 21. April 2023 stehen 142 Krippen- und 173 Kindergartenkinder bis zum 31. August 2024 auf einer Warteliste.



Vertröstet bis Anfang Juli

„Wo gibt es noch einen Platz für uns und was ist im nächsten Jahr mit denen, die dieses Jahr keinen Platz bekommen haben?“ wollte Sarah Höckinger wissen, Mitinitiatorin der 80-köpfigen Austauschgruppe betroffener Eltern. Eine klare Antwort darauf gab es zwar nicht, wobei Tanja Stölzle, zuständige Abteilungsleiterin für Kinderbetreuung, sagte: „Ein bisschen was tut sich immer.“ Und bis 1. Juli 2023 könne man noch mit einer Zu- oder endgültigen Absage rechnen. Unverständnis zeigte Höckinger für die Tatsache, dass in der Münchner U-Bahn für „Kaufbeuren als familienfreundliche Stadt“ geworben werde, aber auf die steigenden Kinderzahlen nicht schon früher reagiert wurde. Jugendamtsleiter Werner Maurer entgegnete, dass seit dem Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz in Betreuungseinrichtungen investiert worden sei. Riedl stimmte dem insofern zu, dass man in den letzten Jahren alle Planungen für Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtrat mitgetragen habe nach der Devise: „Bei Ausgabengalt: Kita vor Straße.“ Es sei bitter, das jetzige Zusammentreffen von diversen Faktoren zu sehen. Auch dem Vorschlag, die Stadt baue Kinderbetreuungseinrichtungen und verpachte sie an freie Träger, habe aus „Schuldenbegrenzungsgründen“ nicht entsprochen werden können.



Mit Stand 28. April 2023 können durch Rücklauf von freien Kapazitäten und unter personellem Vorbehalt noch 28 Krippen- und 59 Kindergartenplätze vergeben werden. Auch Assistenzkräfte mit entsprechender Weiterbildung als Quereinsteiger können laut Stölzle beschäftigt werden. Die Bedarfsplanung für Container hat der Stadtrat ebenfalls schon entschieden. Zudem wolle man Platzsplitting testen, die Tagespflege ausbauen und plane kurzfristige Kapazitätserweiterungen. „Für die freien Träger können wir nur Empfehlungen geben“, sagte die Referatsleiterin.



Sarah Höckinger, Simone Deckert und Stephanie Wagner von der Austauschgruppe klangen im Gespräch mit dem Kreisboten nicht zuversichtlich. „Jetzt haben wir den Status quo“, so Höckinger, „wir müssen bis 1. Juli warten, bis wir etwas in der Hand haben, um gegebenenfalls den Rechtsweg einzuschlagen.“ Das sieht auch Deckert ähnlich: „In den Familien herrscht Unsicherheit, weil sie nicht wissen, ob der Arbeitsplatz erhalten wird.“ Wagner ergänzte: „Ich sehe, dass man sich seitens der Verwaltung nach besten Kräften bemüht, aber die angespannte Situation ist unbefriedigend.“



Lesen Sie im Folgenden den Kommentar von Wolfgang Becker( zu den Reaktionen im Stadtrat geht es hier) :

Spielen auf Zeit

Nicht nur in der großen Politik ist das Spielen auf Zeit ein beliebtes Mittel, um Probleme zu verschieben oder bestenfalls gar auszusitzen. Das funktioniert mal mehr oder weniger. Doch je nach Thematik oder betroffenem Personenkreis kann dies fatale Folgen haben. Wie im Fall nicht verfügbarer Kinderbetreuungsplätze.

Die Problematik ist nicht neu, seit 2013 der Anspruch auf eine Kinderbetreuung ab dem erstem Geburtstag vom Bund festgeschrieben wurde. Die Länder setzten das für sich um. In Bayern standen im Zeitraum 2019 bis 2020 rund 234 Millionen Euro aus dem „Gute Kita Gesetz“ zur Verfügung. Rund 60 Prozent davon flossen in geringere Gebühren für Eltern bei der Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung. Referatsleiterin Otto machte keinen Hehl daraus, dass sie sich lieber mehr Geld für die qualitative Stärkung der Kitas gewünscht hätte. Die Kommunen haben das Nachsehen und am Ende leiden Kinder und deren Eltern.

Wenn Eltern ihren möglichen Arbeitgebern keine verlässliche Zusage für einen Arbeitsbeginn ab Herbst geben können, dann können die Folgen für das Familieneinkommen einschränkende bis existenzbedrohende Auswirkungen haben. Eine zu kurze Zeitspanne bietet Arbeitgebern keine Planungssicherheit und so wird die Stelle gegebenenfalls anderweitig besetzt. Es ist zwar verständlich, dass die Stadt eine definitive Absage schiebt, denn sie will den Klageweg möglichst vermeiden. Doch genau das kann passieren – trotz Spielens auf Zeit. . . !