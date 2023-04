Kitaplatzmangel: Stadt Kaufbeuren tauscht sich mit „beunruhigten“ Eltern aus

Von: Marco Tobisch

Haus für Kinder Oberbeuren: Die Engpässe bei der Kinderbetreuung bringen viele berufstätige Eltern zur Verzweiflung – nicht nur im schnell wachsenden Stadtteil Oberbeuren. © Gattinger

Kaufbeuren – Viele Kaufbeurer Eltern befürchten, dass ihr Kind im Herbst keine Chance auf einen Kitaplatz haben wird (der Kreisbote berichtete ausführlich). Schon über 420 Unterstützer haben eine Online-Petition unterzeichnet, die sich an OB Stefan Bosse richtet. Die Stadt hat schnell reagiert und den „beunruhigten“ Eltern ein Gesprächsangebot gemacht.

Schon wenige Stunden nach Veröffentlichung des Briefes am Montagabend letzter Woche habe sich Cornelia Otto, Leiterin des städtischen Jugend- und Familienreferates gemeldet, berichtet die „Austauschgruppe Kita und Kindergarten Kaufbeuren“ (rund 70 Mitglieder, organisiert über WhatsApp). Wie der Kreisbote erfahren hat, soll es am kommenden Donnerstag, 6. April, um 9.30 Uhr zu einem Austauschtreffen zwischen Eltern und Stadt kommen. Und auch mit der Politik setzen sich die Initiatoren der Petition zusammen, um nach Lösungen zu suchen. Gesprächstermine gibt es bereits mit den Fraktionen der Freien Wähler (am heutigen Montag) und den Grünen.

Zwischenfazit der Elterngruppe zur Petition: „Von der recht hohen Anzahl der Unterschriften sind wir nicht überrascht, die hatten wir uns erhofft – jedoch vom kurzen Zeitraum, in dem sie geleistet wurden.“ Überrascht habe auch die Reichweite der Aktion. „Bereits am Dienstag um halb 10, da war der Brief ja erst wenige Stunden veröffentlicht, kam schon die Reaktion von Frau Otto und keine 24 Stunden später waren wir Gegenstand der Stadtratssitzung.“

Auch von Kita-Mitarbeitern, die ihre Sicht schildern, habe es übrigens schon viel Zuspruch gegeben. Für deren Zukunftsperspektive will sich die Elterngruppe ebenfalls einsetzen.

