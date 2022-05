Kommunikation ist alles

So funktioniert die Rettung der Tierkinder

Drohnenpilotin und Jägerin Paula Wölfle mit einem geretteten Rehkitz. © Jägervereinigung MOD

Marktoberdorf/Landkreis – Wie jedes Jahr fällt die erste Mahd der Landwirte Mitte Mai auf die Setzzeit der Rehkitze. „Wer erinnert sich nicht, wie früher der Landwirt oder der Jäger mit Helfern die Wiesen abgelaufen ist, um die im Gras versteckten Kitze zu finden? Die Traktoren hatten keine so breiten Mähwerke, waren kleiner und fuhren langsamer, so war manches Kitz noch vom Traktor aus zu erkennen und konnte geborgen werden. Mittlerweile gibt es neue und moderne Möglichkeiten, die Tierkinder zu retten“, berichtet Paula Wölfle, Jägerin und Drohnenpilotin von der Jägervereinigung Markt­oberdorf.

„Heute ist es leider bei zwölf Metern breiten Schmetterlingsmähwerken, bei der Größe und Höhe der Traktoren und bei der Geschwindigkeit schwer möglich, die Kitze vom Traktor aus zu sehen“, erklärt Wölfle. Trotzdem gebe es Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit Landwirten und Jägern, um die Kitze zu retten. Die Landwirte, Jäger und Revierpächter seien gesetzlich verpflichtet, Maßnahmen zur Kitzrettung zu ergreifen, so Wölfle.



Verschiedene Möglichkeiten würde es zur Rettung der kleinen Tiere geben. Wölfle erklärt, dass sogenannte Scheuchen vorbeugend helfen können. „Diese werden ein bis zwei Tage vor der Mahd ausgebracht. Durch die Bewegungen der Papier- oder Plastiksäcke soll die Geiß verunsichert werden und ihre Kitze aus der Wiese holen.“



Eine weitere Form sei der „Akustische Kitzretter“: So einfach wie wirksam seien optisch-akustische Scheuchen, die schrille Warntöne von sich geben und dabei ein helles Lichtsignal ausstrahlen. Diese müssen ebenfalls vor der Mahd ausgebracht werden.



Eine sehr moderne Möglichkeit der Rettung seien Drohnen. „Verstärkt erfolgt die Kitzrettung in den letzten Jahren mit Drohnen. Der Drohnenpilot fliegt in der Früh, am besten gleich bei Sonnenaufgang die Wiesen ab. Die Wärmebildkamera zeigt das Kitz an, das in der Wiese liegt und eine zweite Person geht auf die Drohne zu, die darüber stehen bleibt und holt das Kitz aus der Wiese“, kann Wölfle aus Erfahrung sprechen. Sie habe damit sehr gute Erfahrungen in ihrem Revier gemacht. WhatsApp habe sich dabei als nützliches Kommunikationsmittel erwiesen, so Wölfle.

Kommunikation ist alles

Sie erklärt den möglichen Ablauf: Alle Landwirte werden vom Jäger oder Drohnenpilot per WhattsApp informiert, damit der Kontakt besteht. Der Landwirt meldet sich, wenn er vor hat zu mähen. Für Kurzentschlossene kann die Meldung noch bis in der Früh um sechs Uhr kommen, wenn kurzfristig gemäht wird, oder wenn die Mahd verschoben wird. Der Drohnenpilot meldet sich, sobald er und der oder die Helfer mit der entsprechenden Fläche fertig sind und sagt auch, ob Kitze gefunden wurden.



Leider sind die Drohnen sehr teuer, und in den vergangenen Jahr seien nur Vereine vom Ministerium bezuschusst worden, berichtete Wölfle. „Eine Überlegung wäre, dass die Jagdgenossenschaften mit dem Jagdschilling für ihr Revier eine Drohne anschaffen.“ Damit seien sie sicher, dass das ganze Revier abgearbeitet werden kann.

