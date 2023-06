Klares Votum für das Wohnbauprojekt „Blasiusblick“ – Konflikte in Fragen der Klimatisierung

Von: Felix Gattinger

Ein Standard für alle: Auch die drei Häuser an der Kemptener Straße (o. li.) bekommen eine Abluftanlage wie die anderen Blocks und keine automatische Be- und Entlüftung. © Grafik: Benkert Schäfer Architekten

Kaufbeuren – Jetzt beschlossene Sache: Der kürzlich im Bauausschuss vorgestellte Vorentwurf des 95-Wohneinheiten-Areals „Blasiusblick“ hat am vergangenen Dienstag auch den Stadtrat passiert. Das „Ja“ fiel einstimmig aus. Kontroverser gestaltete sich die Diskussion um eine bessere und teurere Lüftungstechnik für die Wohnblocks. Der Dissens hatte sich bereits bei den Gesprächen im Bauausschuss angebahnt (wir berichteten). Der Stadtrat fällte nun eine Entscheidung, mit der jedoch nicht jeder zufrieden war.

Eine dreiviertel Million Euro Mehrkosten würden beim Einbau einer vollautomatischen Be- und Entlüftung anfallen, hatte Sachgebietsleiter Christian Mandl bereits im Bauauschuss verkündet, weshalb SPD-Fraktionssprecherin Catrin Riedl im Stadtrat den Antrag zur Abstimmung stellte, wenigstens die neun Wohnungen der drei kleineren Häuser an der vielbefahrenen Kemptener Straße mit dem teureren System auszustatten. Nach Angaben der Verwaltung würde dies zunächst Mehrkosten von 65.000 Euro mit sich bringen, zuzüglich erhöhter Folgekosten durch Betrieb, Wartungen und Reparaturen.



Gerade die drei kleineren Häuser seien „prädestiniert für Familien“, so Riedl, und dabei im Areal den meisten Immissionen von Abgasen und Lärm ausgesetzt. Diese gehörten bekanntermaßen zu den Hauptursachen von Herz- und Atemwegserkrankungen, sagte die Fraktionssprecherin. Man müsse diese Familien davor schützen. Als weitere Argumente führte Riedl eine höhere Energieeffizienz und einen besseren Schutz vor Schimmelbildung in den klimatisch gut abgedichteten Neubauten an.



Unterstützung erhielt Riedl von Peter Kempf (FW), der sich im Bauausschuss zunächst gegen eine automatische Be- und Entlüftung ausgesprochen hatte. Angesichts der tatsächlich überschaubaren Mehrkosten und dem mittel- und langfristig entstehenden sachlichen Mehrwert sei er jetzt dafür. Dem stimmte auch Julia Bosse (Generation KF) zu, die dem städtischen Bauherrn eine „Vorbild­rolle“ zuwies.



High End oder doch besser guter Standard?

Ernst Schönhaar (CSU) mahnte dagegen, sich darauf zu beschränken, „das Notwendige zu leisten“, daher sei er für die günstigere Lösung mit einer Abluftanlage. Man müsse hier wirtschaftlich denken, denn das Ziel sei es schließlich, Wohnraum zu sozial verträglichen Preisen anzubieten.



Die ursprünglich geplante Abluftanlage sei keine Billiglösung, sondern ein „guter Standard“ versicherte Christian Mandl und veranschaulichte mit einer PowerPoint-Präsentation, dass bei einer Abluftanlage durch Druckausgleich an mehreren Stellen in der Fassade auch Frischluft in die Wohnung ströme und somit ein gutes Raumklima gewährleistet sei.



Robert Klauer (KI) warnte vor unabsehbaren Folgekosten einer automatischen Be- und Entlüftung – gerade im Hinblick auf zu erwartenden Preissteigerungen in der Zukunft. Zudem relativierte er den zu erwartenden Mehrwert durch bessere Energieeffizienz. Durch Öffnen und Schließen der Fenster, so Klauer, würden die Mieter täglich in das automatische Lüftungssystem eingreifen und dadurch dessen Effizienz verringern.



Das offenbar schlagende Argument, das die Entscheidung herbeiführen sollte, lieferte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU): „Wir stehen wirtschaftlich auf der Kippe. Kein privater Investor würde so ein Projekt anfassen. Frau Riedl schlägt uns vor, nochmal tiefer in die Stadtkasse zu greifen“, so Bosse. „Beschließen kann man natürlich alles. Doch wir haben derzeit eine katastrophale Haushaltslage. Meiner Ansicht nach ist so etwas weder vertretbar noch enkeltauglich, denn unsere finanzielle Situation ist unterirdisch.“



Dieser Einschätzung folgten offenbar die meisten Stadträte, denn nur sieben von 33 hatten am Ende für die teurere Variante votiert.