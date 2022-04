Fehlkäufe und ehemalige Lieblingsteile tauschen

Am Samstag gibt es in Kaufbeurens Altstadt eine Kleidertauschparty. Ab 14 Uhr ist die Lilli, das Haus von Supertecture Umschlagplatz für ausgediente Klamotten. Abends spield die Band „Lyca“. Alles für einen guten Zweck. © Höfer

Kaufbeuren – Eine Premiere findet in der „Lilli“ in Kaufbeuren statt. Im ehemaligen Gebäude von Hobby Lill gibt es am Samstag, 30. April, ab 14 Uhr eine Kleidertauschparty. Das ganze kostet nichts, der Erlös von Kaffee und Kuchen geht allerdings nach Simbabwe. Dort möchte Gastgeber und Veranstalter, das Architekturkollektiv Supertecture, mit dem Partner ZimRelief e.V. eine Toilette in eine Schule bauen. Den Abend lässt dann die Band „Lyca“ ausklingen.

Bei Musik von „Frankie Disko“, Kaffee und Kuchen werden am kommenden Samstagnachmittag Klamotten getauscht. Egal ob Fehlkauf oder ehemaliges Lieblingsteil, es kann nach Lust und Laune den Besitzer wechseln. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Allerdings können zu tauschende Kleidungsstücke bereits morgen, 27. und Donnerstag, 28. April, jeweils von 17 bis 19 Uhr in der Lilli, Kaisergässchen 5, abgegeben werden.

Ausrangierte Kleidung landet oft im Müll. Kleidertauschpartys gehen gegen dieses Problem vor. Das Ziel ist, die Lebensdauer von Kleidungsstücken auf spaßige Art zu verlängern. Außerdem eröffnen sich somit die Möglichkeit, nachhaltig und kostenlos neue Kleidung für die eigene Garderobe zu finden.

Abends wird die Band „Lyca“ live perfomen. Zum gemütlicher Ausklang des Kleidertauschs sind alle Tauschenden und spontane Besucher eingeladen.

Mehr zum Organisator Supertecture und den Projekten des Architekturkollektivs gibt es unter www.supertecture.com.

kb