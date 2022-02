Klinik St. Josef Buchloe baut für rund 5,7 Millionen Euro einen Neubau

Die Klinik St. Josef in Buchloe bekommt eine neue Intensivstation. Vergangen Woche fand der Spatenstich statt. Die Einrichtung soll im Herbst dieses Jahres den Betrieb aufnehmen. © KU

Buchloe – Die Klinik St. Josef Buchloe baut für rund 5,7 Millionen Euro eine neue Intensivstation und schafft mehr Platz für die gestiegenen Anforderungen der Intensivmedizin. Die Fertigstellung ist für Herbst 2022 geplant. Vergangene Woche fand hierzu der offizielle Spatenstich statt.

„Damit machen wir unsere Kliniken fit für die Zukunft“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker anlässlich des Spatenstichs. Das erfordert kontinuierlich Investitionen in Gebäude und Ausstattung. Der Neubau der Intensivstation sei damit ein wichtiges Zeichen für den Standort Buchloe, betone die Landrätin.



Kaufbeurens Oberbürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren Stefan Bosse betont: „Nur so können neben den vielfältigen Versorgungsaufgaben auch außergewöhnliche Situationen wie die aktuelle Pandemie bewältigt werden.“



An dem Spatenstich nahm auch die Landtagsabgeordneten Angelika Schorer (CSU) und Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Andreas Kutschker, teil.



Die Gesamtkosten des 700-Quadratmeter-Anbaus im südlichen Gartenbereich des Krankenhauses belaufen sich auf rund 5,7 Millionen Euro. Die Regierung von Schwaben fördert die Maßnahmen mit drei Millionen Euro. Fertiggestellt wird das Modulgebäude mit 38 Meter Länge und 18,5 Meter Breite voraussichtlich im Spätherbst 2022.



Eröffnet wird die neue Notaufnahme mit sechs Intensiv-Betten, verteilt auf vier Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. Das eingeschossige, energieeffiziente Gebäude verfügt über eine Teilunterkellerung für die Technikräume sowie einer auf dem Dach installierten Lüftungsanlage.



Die aktuelle Intensivstation sei 30 Jahre alt und die Zimmergrößen beengt und nicht mehr zeitgemäß. „Für die Patienten wird es künftig eine deutliche räumliche Verbesserung geben. Ein großer Vorteil ist, dass wir durch spezielle Isolierzimmer mit Schleusen Patienten auch schnell in Einzelzimmern isolieren können“, so der Ärztliche Direktor und zugleich zuständiger Chefarzt Dr. Sascha Chmiel, der lange für die neue Intensivstation gekämpft hat. „Die Anforderungen an die Intensivmedizin sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm gestiegen: Aufwendigere Therapieformen, Hygieneauflagen und zusätzliche Hilfsmittel und Geräte nehmen entsprechend mehr Platz ein“, so der Chefarzt.



Auch die Arbeit für das Pflegepersonal wird um ein vielfaches verbessert, so liegen künftig Nebenräume wie Arztzimmer, Pflegediensträume und Geräteräume näher an den Intensivzimmern, berichtet Klinik- und Pflegedienstleiter Ralf Kratel. „Das neue Gebäude hilft uns, eine noch effektivere Klinikorganisation mit einem ausgefeilten Hygienemanagement umzusetzen.“ Pro Jahr werden mittlerweile rund 1.000 Intensivpatienten in Buchloe versorgt, so Kratel.



Seit über sechs Jahren liegt der Fokus der Klinik St. Josef Buchloe auf den Fachrichtungen Kardiologie und Innere Medizin. Dabei kommen die Patienten nicht nur aus Buchloe und den Nachbarlandkreisen. „Gerade im nördlichen Ostallgäu beziehungsweise den angrenzenden Landkreisen ist der kardiologische Schwerpunkt der Klinik St. Josef Buchloe ein weiterer Baustein in der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung“, erklärt Vorstand Andreas Kutschker und fügt hinzu: „Mit dem Neubau der Intensivstation und dem Bau der neuen Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe stellt sich die Klinik St. Josef Buchloe modern und zukunftsweisend für die nächsten Jahre auf. Davon profitieren Patienten und die Mitarbeiter.“

kb