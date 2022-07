Klinik-Vorstand Andreas Kutschker zieht eine erste Bilanz

Von: Angelika Hirschberg

Andreas Kutschker hat vor gut einem halben Jahr die Leitung der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren übernommen. Hinter dem neuen Alleinvorstand steht die Sana Kliniken AG, mit der ein Vertrag über drei Jahre geschlossen wurde. © Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Kaufbeuren – Andreas Kutschker hat die Leitung des Klinikverbunds Ostallgäu-Kaufbeuren in einer turbulenten Zeit übernommen. Im Gespräch mit dem Kreisbote spricht er über sehr gute Medizin, Team-Spirit und wirtschaftlich schwierige Zeiten.

Und das nicht nur, weil die Corona-Pandemie ins dritte Jahr geht und den Krankenhäusern landauf landab in vielerlei Hinsicht das Äußerste abverlangt. Auch intern muss er sich mit Spekulationen über die Zukunft des Kommunalunternehmens (KU) auseinandersetzen. Denn erst im Januar löste die Sana Kliniken AG, für die Kutschker tätig ist, KU-Vorständin Ute Sperling ab. Damals übergab der Verwaltungsrat des Klinikverbunds Leitung und operatives Geschäft an die Sana Kliniken AG. Kutschker wurde als Vorstand bestellt.



Begann damit der Ausverkauf der kommunalen Gesundheitsfürsorge, fragten sich etliche, die eine Privatisierung der Krankenhäuser im Ostallgäu und Kaufbeuren befürchteten. Dem Gerede hinter vorgehaltener Hand tritt Kutschker im Gespräch mit dem Kreisbote nachdrücklich und eindeutig entgegen. Er sagt nicht zum ersten Mal: „Es steht keine Privatisierung im Raum.“ Die Sana AG sei ausschließlich mit der operativen Betriebsführung beauftragt – wie sie es im Übrigen für den Klinikverbund Allgäu seit über 14 Jahren tue – und die kommunale Trägerschaft sei der Rahmen, in der das geschehe. Das Kommunalunternehmen der Kliniken gehört der Stadt Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu.



Darüber hinaus zeichnet Kutschker nachvollziehbare Vorteile für die Beauftragung der Managementgesellschaft im Bereich der Klinikführung auf. „Wir können die Expertise und das Netzwerk eines großen Verbunds nutzen“, stellt er klar. Die Sana Kliniken AG ist die drittgrößte private Klinikgruppe Deutschlands und einer der größten Anbieter für integrierte Gesundheitsleistungen. „Diese Expertise halten wir sowohl im medizinischen als auch im wirtschaftlichen Bereich vor. So können sich unsere Ärzte deutschlandweit über neueste medizinische Entwicklungen austauschen und fortbilden. Gleichzeitig haben wir als Sana AG dank unserer Größe eine ganz andere Expertise und Verhandlungsposition gegenüber Krankenkassen und Lieferanten.“ Gerade im Hinblick auf den Einkauf medizinischer Produkte sieht Kutschker noch Spielraum: „Da können wir noch besser werden.“



Insgesamt jedoch sei der finanzielle Rahmen eines Krankenhausbetriebs nicht besonders flexibel. Kutschker spricht in diesem Zusammenhang gar von einem „Korsett“. Die Preise für eigene Krankenhausleistungen, wie Operationen und Behandlungen, können Kliniken nämlich nicht selbst bestimmen. Das bundesweit gültige System der Fallpauschalen bildet die Grundlage der Vergütung für medizinische Leistungen in Kliniken. „Die Kosten für Gehälter und Material steigen aber dennoch nach den Regeln der Marktwirtschaft, in letzter Zeit sogar enorm“, so Kutschker zur wirtschaftlich schwierigen Situation. Der Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren hatte im Jahr 2020 ein Defizit von rund 2,5 Millionen Euro zu verkraften; rund 2,4 Millionen Euro minus sind es im Jahr 2021.



Hinzu kamen seit 2020 die außerordentlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die nicht nur die Kasse, sondern die gesamte Seele des Klinikverbunds belasten. „Von 2019 bis 2020 hatten wir einen Rückgang der Patienten-Fallzahlen um 15 Prozent“, bilanziert Kutschker. „Das ist wirtschaftlich gesehen dramatisch. Ohne staatliche Ausgleichszahlungen hätte das kein Krankenhaus in Deutschland überlebt.“ Aktuell spiele Corona vor allem in den immer brisanter werdenden Personal-Notstand hinein, den auch der Klinikverbund im Ostallgäu und Kauf­beuren zu verzeichnen hat. Nicht nur, dass etliche Pflegerinnen und Pfleger ihre Arbeitszeit verkürzen oder ihren Beruf verlassen. Zu den Kündigungen und Arbeitszeitverkürzungen kommt die Infektionswelle hinzu. Denn auch beim Krankenhauspersonal, das weiterhin regelmäßig getestet wird, sind aktuell einige an Corona erkrankt und müssen zu Hause bleiben.„Ich begegne daher unserem Pflegepersonal mit viel Demut und Dank,“ sagt Kutschker. „Sie hatten nie eine Pause und leisten Großes.“ Gleichzeitig macht er gegenüber dem Kreisbote klar: „Fehlen Pflegekräfte, können wir nicht alle Leistungen anbieten.“ So spricht auch der Vorstand von einer eventuell nötigen „Triage der planbaren, nicht lebensbedrohlichen Leistungen“.



Damit es gar nicht erst so weit kommt, wirbt Kutschker für den Klinikverbund als einen attraktiven Arbeitgeber der Region. „Wir sind in der Lage, unseren Mitarbeitern Wohnraum zu stellen, ein günstiges Mittagessen sowie eine attraktive, zusätzliche Altersvorsorge anzubieten. Hinzu kommen Fort- und Weiterbildungen auf höchstem Niveau.“ Außerdem habe das Unternehmen sechs Millionen Euro für den Bau des neuen Parkhauses investiert. „Auch wenn es für Mitarbeiter wie für Besucher kostenpflichtig ist“, schränkt Kutschker ein, „so hat es die Parksituation auf dem Krankenhausgelände doch erheblich verbessert.“ Mitarbeiter zahlen ab dem 1. Januar 2023 einen Euro pro Tag, wenn sie im Parkhaus ihr Auto abstellen. Für Kritik an dieser Regelung hat Kutschker zwar Verständnis, er ruft jedoch ins Gedächtnis, dass die Bereitschaft des Unternehmens, in ein Parkhaus zu investieren, bereits im Vorfeld an die Bedingung einer Kostenbeteiligung geknüpft war. Und das mit Zustimmung des Personalrats.



Vom umstrittenen Parkhaus-Thema schlägt Kutschker wieder den Bogen zum großen Ganzen. Und hat auch eine gute Nachricht parat: Er habe in den ersten sechs Monaten seiner Tätigkeit einen Klinikverbund in einem medizinisch-technisch sehr guten Zustand kennengelernt. Der Digitalisierungsgrad sei beispielsweise deutlich über dem Durchschnitt. „Wir machen in allen drei Häusern durch die Bank eine sehr gute Medizin.“ Und er lobt den Team-Spirit, der durch die verschiedenen Standorte wehe.



Damit einher gehe der Auftrag der kommunalen Träger, alle drei Krankenhäuser des Klinikverbunds in Kaufbeuren, Buchloe und Füssen weiterzuentwickeln. „Wir arbeiten an einem Medizin-Konzept, das den Verbund als Ganzes stärken möchte und die Aufgaben hierzu an drei hoch entwickelte Standorte verteilt.“ Kompetenz-Zentren nennt Kutschker das und trennt gleichzeitig die wohnortnahe Hilfe davon. So stehe die Geburtshilfe in Füssen ebenso wenig zur Disposition wie eine starke Kardiologie an allen drei Standorten. Details zum künftigen Medizin-Konzept werde der Klinik-Vorstand noch in diesem Jahr dem Verwaltungsrat vorstellen. Kutschker betont dabei auch: „Die Politik hat nicht die schwarze Null beauftragt. Es geht darum, langfristig eine zukunftsweisende Strategie für das Kommunalunternehmen Kliniken zu entwickeln.“ Der Managementvertrag mit der Sana AG wurde zunächst für drei Jahre geschlossen mit der Option auf Verlängerung. Dass auch ein Klinikunternehmen langfristig Gewinn erzielen müsse, ist für den Manager kein Tabu. Denn nur dann ließen sich Investitionen in hohe medizinische Standards und zum Wohl der Mitarbeiter realisieren.



Auch Kutschker strebt ein langfristiges Engagement an. Neben Irschenberg, wo die Familie mit zwei Kindern im Alter von vier und acht Jahren lebt, hat er einen Zweitwohnsitz in Kaufbeuren. Er sei absolut kein Stadtmensch und die Umgebung hier gefalle ihm gut. Mit seinen Kindern will er das Tänzelfest besuchen und so die Familie langsam, aber sicher auf Allgäuer Boden einführen.