Mann hinter Müllwagenheck eingeklemmt Feuerwehr sägte ihn frei

Von: Felix Gattinger

Beengte Verkehrsverhältnisse an der Blumenstraße in Mauerstetten. Für Lkw-Fahrer wird hier das Rangieren zum Wagnis. © Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

Mauerstetten – Am gestrigen Mittwochvormittag, wurde die Feuerwehr Mauerstetten zu einem Verkehrsunfall in die Mauerstettener Blumenstraße gerufen. Dort war ein Mitarbeiter eines privaten Müllabfuhrunternehmens derart eingeklemmt und dabei verletzt worden, dass niemand es wagte, den Lkw wieder zurückzusetzen.

Aus bisher ungeklärter Ursache, erklärte der einsatzleitende Kommandant Günter Ziegler, war der Mann, der hinten auf dem Trittbrett gestanden hatte, beim Abbiegen des Fahrzeugs zwischen dem Müllwagenheck und einem Gartenzaun sowie einer angrenzenden Hecke eingeklemmt worden.

Weil es keine andere Möglichkeit gab, an den Verletzten heranzukommen geschweige denn ihn aus seiner Lage zu befreien, entfernten die Feuerwehrleute Zaun und Hecke mit einer Säbelsäge. Dann konnten sie den Mann dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Kaufbeuren war ebenfalls mit einem Rüstfahrzeug zur Stelle und leistete logistische Unterstützung, so Kommandant Ziegler. Insgesamt waren circa 20 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren.