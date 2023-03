Über 38.000 Einsatzstunden im Ostallgäu – Kreisbrandrat legt beeindruckendes Zahlenwerk vor

Von: Michael Dürr

Bei der Kommandantenversammlung in Ruderatshofen (v.l.): Marktoberdorfs Polizeichef Helmut Maucher, Landrätin Maria Rita Zinnecker, Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, Brandrat Josef Schmid von der Regierung von Schwaben und der Kaufbeurer Stadtbrandrat Christian Martin. © Foto: Dürr

Landkreis/Ruderatshofen – Es sind Millionen, die Städte, Gemeinden und der Landkreis alljährlich für ihre Feuerwehren aufwenden. Nicht nur in den Augen von Landrätin Maria Rita Zinnecker ist es gut investiertes Geld, weil „wir wissen, was wir an unseren Feuerwehren haben“. Dass aber manchmal auch mit ganz wenig ganz viel erreicht werden kann, führte bei der jüngsten Kommandantenversammlung der Kreisbrandinspektion Ostallgäu in Ruderatshofen mit über 100 Teilnehmern ein Kreisbrandmeister vor – mit einem lauten Knall.

Die Zahlen, die Kreisbrandrat Markus Barnsteiner bei der Versammlung vorlegte, waren „absolut beeindruckend“, wie Zinnecker lobte. Danach waren im letzten Jahr in den 96 freiwilligen sowie den jeweils drei Werks- und Betriebsfeuerwehren knapp 5.500 Feuerwehrleute tätig, davon gut 300 Frauen. Sämtliche dieser Zahlen zeigen im Jahresvergleich nach oben, was Barnsteiner ebenso erfreulich fand wie die Tatsache, dass auch der Nachwuchs mitwächst: In den sieben Ostallgäuer Kinderfeuerwehren waren Ende 2022 insgesamt 164 Kinder, davon 44 Mädchen, mit Feuereifer bei der Sache. Dies entspricht einem Zuwachs von 14 Mädchen und 52 Buben.



Die Zahlen seien „der Beweis für die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Nachwuchs-Feuerwehren“, betonte auch Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Grosch. „Wer das unterstützt, hat in meinen Augen verstanden.“ Im abgelaufenen Jahr seien 14 weibliche und 85 männliche Jugendliche in die aktiven Wehren übernommen worden, insgesamt also 99 junge Leute. Grosch: „Das ist eine immense Zahl, darauf könnt ihr stolz sein.“



Die exakt 5.486 Dienstleistenden in den Ostallgäuer Feuerwehren haben den von Kreisbrandrat Barnsteiner vorgelegten Zahlen zufolge im abgelaufenen Jahr bei 2.643 Einsätzen insgesamt 38.751 Einsatzstunden geleistet, was gegenüber 2021 ein Plus von knapp 1.000 Einsätzen bedeutet. Allein 1.234 Einsätze und damit knapp 47 Prozent fielen 2022 in die Rubrik Technische Hilfeleistung. Dies beinhaltet Erste-Hilfe-Einsätze (263 an der Zahl) ebenso wie Einsätze bei Verkehrs- (124) und Tierunfällen (26) sowie Sturmschäden (45) und Wohnungsöffnungen bei akuter Gefahr. Allein 145-mal war dies 2022 der Fall – laut Barnsteiner „der Klassiker“.



Genau 674-mal wurden die Feuerwehren zu ihrem eigentlichen Einsatzzweck gerufen, nämlich zur Brandbekämpfung. Herausstechend dabei der Großbrand zweier Bauernhöfe im Marktoberdorfer Stadtteil Sulzschneid im September und der Brand des Hauberrisser-Hauses auf dem ehemaligen Gelände der Aktienbrauerei in Kaufbeuren. Dort waren im Juni auch mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis im Einsatz gewesen. Dafür sagte der Kaufbeurer Stadtbrandrat Christian Martin bei der Versammlung Dankeschön: „Wir werden von Fall zu Fall von den Landkreis-Wehren großartig unterstützt.“



Insgesamt konnten die Ostallgäuer Feuerwehrler im abgelaufenen Jahr 112 Menschen retten (Markus Barnsteiner: „Eine enorme Zahl“), 36-mal war dabei eine Drehleiter im Spiel. Der Kreisbrandrat: „Die fahren nicht umsonst herum.“ In den eigenen Reihen hatten die Feuerwehren fünf Verletzte zu beklagen.



Breiten Raum nahm bei den Feuerwehren im zurückliegenden Jahr auch das Thema Ausbildung ein: 1.892 Floriansjünger nahmen laut Barnsteiner an Lehrgängen teil, am gefragtesten war dabei das Thema Atemschutz mit 737 Teilnehmern.



Wie bei der Versammlung bekannt wurde, verlieren die Feuerwehren im Ostallgäu im Lauf des Jahres einen guten Freund und großen Fürsprecher: Brandrat Josef Schmid von der Regierung von Schwaben wird in den Ruhestand wechseln. „Josef Schmid war immer ein guter Partner unserer Feuerwehren“, lobte Kreisbrandrat Barnsteiner. Schmid selbst bekannte, sich immer für die Belange der Feuerwehren eingesetzt zu haben. Sein Credo sei gewesen: „Wenn man Geld in die Feuerwehren steckt, muss man nicht nur die Einsatzstunden sehen, sondern auch die zahllosen Übungsstunden.“ Insofern habe er bei Zuschussverhandlungen einmal gesagt, er sei „beweglich wie eine Eisenbahnschiene“. Schmid: „Da musste ich dann bei meiner Chefin antanzen.“



Den Dankesworten der Land­rätin („Großer Respekt und großer Dank, die harte Arbeit, die Sie leisten, kann man gar nicht hoch genug schätzen“) schlossen sich Marktoberdorfs Polizeichef Helmut Maucher und der Ruderatshofer Bürgermeister Johann Stich an. Letzterer machte darauf aufmerksam, dass die Anschaffungen für die Feuerwehr nicht zuletzt wegen der Inflation „wahnsinnig teuer geworden“ seien. So liege zwischen dem ursprünglichen Angebot und dem jetzigen Preis für einen Mannschaftstransportwagen für die Ruderatshofer Feuerwehr „ein ganz erheblicher Unterschied“. Die Feuerwehr werde aber gebraucht, „und das kostet halt Geld“.



Stich appellierte in diesem Zusammenhang an die Feuerwehren, den Gemeinde- und Stadträten im Bedarfsfall beratend zur Seite zu stehen. Vor allem ältere Bürgervertreter könnten mit Begriffen wie Pager zuweilen nichts anfangen und fragten dann: „Braucht’s denn sowas?“



Um diese und ähnliche Wissenslücken zu schließen und grundsätzlich über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehren zu informieren, hat der Kreisfeuerwehrverband auch heuer wieder eine Publikation zusammengestellt – die 28. Ausgabe des Magazins „112 Grad - Feuerwehren im Landkreis Ostallgäu“, das derzeit an alle Haushalte verteilt wird.



Mini-Explosion

Den eingangs erwähnten Knall steuerte bei der Versammlung Kreisbrandmeister Dirk Schranz bei. Der hatte zusammen mit seinem Kameraden Christian Hetze im Auftrag von Kreisbrandrat Barnsteiner einen Koffer mit allerlei Utensilien zusammengestellt; vom Bunsenbrenner über ein Gurkenglas bis hin zu Teelichtern, einer Pfanne und Spiritus. Wert des Koffers samt Inhalt: Rund 200 Euro. Sinn und Zweck des Ganzen: Im Rahmen der Feuerwehrausbildung und bei öffentlichen Vorführungen das Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Brandentstehung einerseits und den Löschmöglichkeiten andererseits zu fördern. Und so löste Schranz mit einem Benzin-Luftgemisch eine laut knallende Mini-Explosion in einer leeren Kartoffelchips-Dose aus, und führte mit einer in einem luftdichten Behälter stehenden Kerzentreppe vor, dass Sauerstoff zum Atmen in einem verqualmten Raum am längsten in Bodennähe zu finden ist. Barnsteiner über den Koffer, der im Ostallgäu zunächst in vierfacher Ausfertigung angeschafft werden soll: „Ich bin begeistert.“