Prominent besetzte Diskussionsrunde zum Thema „Verpflichtendes Gesellschaftsjahr“

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Die Diskussionspartner: MdL Bernhard Pohl (v.li.), Dr. Hans -Ulrich Holtherm, Matthias Fack, Dr. Elisabeth Naurath und Richard Drexl. © Foto: Körber

Pforzen – Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat letztlich auch hierzulande ernsthafte Diskussionen über Sinn und Notwendigkeit einer Dienstverpflichtung für junge – und auch ältere – Menschen unter 65 entfacht. In einer öffentlichen Gesprächsrunde wurde dieses Thema vor einigen Tagen in der „Blösch-Halle“ in Pforzen ausgiebig behandelt.

Dem Präsidenten des Bayerischen Soldatenbundes Richard Drexl, dem ehemaligen Kommandeur der Technischen Luftwaffenschule Kauf­beuren, und seinem Vizepräsidenten, dem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl ,war es gelungen, drei kompetente Gäste als Diskussionsteilnehmer zu gewinnen: Den Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm, Kommandeur der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München, die Kaufbeurer Theologin und Professorin Dr. Elisabeth Naurath (Lehrstuhlinhaberin für evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Universität Augsburg) und den ehemaligen Präsidenten des Bayerischen Jugendrings, Matthias Fack. Dabei ging es um die zentrale Fragestellung „Brauchen wir zwölf Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht eine Renaissance oder benötigen wir etwas komplett anderes, beziehungsweise passt es so, wie es jetzt ist?“



Neue Zeiten, neue Prioritäten

Seit längerer Zeit wird bekanntlich über die Einführung eines Gesellschaftsjahres debattiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich diesbezüglich erst vor ein paar Tagen zu diesem Thema zu Wort gemeldet und dafür plädiert, dass sich „jede und jeder“ wenigstens einmal in seinem Leben für die Gesellschaft einbringt. Dabei soll dieser Dienst für die Allgemeinheit nicht mehr auf einen Zeitraum zwischen dem Ende der Schulzeit und Mitte des zwanzigsten Lebensjahres begrenzt sein. Vielmehr soll in allen Lebensphasen die Möglichkeit dazu bestehen. Auch Rentnerinnen und Rentner sollen mit eingebunden werden, um geeignete Aufgaben zu erfüllen.



Wie sich auch an diesem Abend zeigte: Das Thema ruft sowohl Befürworter wie auch Gegner auf den Plan. Schon im Jahre 2019 hatte sich die ehemalige Bundes-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dafür ausgesprochen, ein derartiges Dienstjahr für Schulabgänger einzuführen, entweder im sozialen Bereich oder bei der Bundeswehr. Im Zeichen von Ukrainekrise und der schon viel diskutierten Zeitenwende hat dieses Thema wieder Fahrt aufgenommen und beschäftigt mittlerweile weite Teile der Gesellschaft.



Sollte der Dienst verpflichtend sein?

Während Theologin Dr. Elisabeth Naurath und der Theologe und ehemalige Präsident des Bayerischen Jugendrings Matthias Fack vor allem für ein „freiwilliges Gesellschaftsjahr“ warben und darauf verwiesen, dass ein Staat in erster Linie vom Ehrenamt und das Ehrenamt von der Freiwilligkeit lebe und sie einem „Pflichtdienst“ daher eher skeptisch gegenüber stünden, warb der Kommandeur der Bundeswehr-Sanitätsakademie München, Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm für eine Dienstpflicht. Seiner Meinung nach könne so ein Gesellschaftsjahr als verbindendes Element die Gesellschaft zusammenhalten. Wobei man in diesem Zusammenhang von einem Gewinn für die Gemeinschaft sprechen könne. Außerdem würde dadurch Verständnis untereinander geweckt und Erfahrungen hinsichtlich eines starken Zusammenhalts gefördert. Unbestritten sei es ein großer Gewinn, der nicht nur der eigenen Entwicklung diene, sondern in erster Linie der Allgemeinheit. Angesichts des Fachkräftemangels in den Sozial- und Pflegeberufen sei ein solches „verpflichtendes soziales Gesellschaftsjahr“ äußerst wertvoll und daher zu begrüßen.



Pro Gesellschaftsjahr

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Experten waren sich dahingehend einig, dass ein Gesellschaftsjahr Vorteile bringe. Hinsichtlich „Freiwilligkeit“ gab es allerdings unterschiedliche Meinungen. Positiv und vorteilhaft sei vor allem, dass sich das Ganze bei jungen Leuten auf die freie Persönlichkeitsentwicklung auswirke. Außerdem könnten die dabei erworbenen Erfahrungen, dass Menschen für Menschen etwas Sinnvolles und Wertvolles tun, äußerst bereichernd im Leben sein. Ziel sollte es sein, dass Jugendliche ihren Lebensweg finden, wobei – wie Kommandeur Dr. Hans-Ulrich Holtherm betonte – speziell bei der Bundeswehr alle erdenklichen Möglichkeiten bestehen, sich in gefragten Berufsfeldern für einen erfolgreichen weiteren Lebensweg ausbilden zu lassen.